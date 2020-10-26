Бывший игрок Манчестер Сити покончил жизнь самоубийством

«Манчестер Сити» сообщил, что бывший игрок системы клуба Джереми Вистен скончался.
17-летний футболист играл за молодежные команды «горожан» с 2016 года.
Соболезнования в связи со смертью футболиста выразили игроки «Ман Сити» Рахим Стерлинг и Эмерик Ляпорт, а также игроки, которы выступали с Вистеном на юношеском уровне.
Британские СМИ утверждают, что Вистен покончил жизнь самоубийством.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Daily Mirror
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.