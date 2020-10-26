Исмаили не вернется на поле до 2021 года

30-летний бразильский защитник донецкого «Шахтера» Исмаили не может приступить к полноценным тренировкам, сообщает Shakhtar News.

По словам клубных врачей, динамика восстановления игрока позитивная, но шансов на то, что он появится на поле до конца 2020 года, практически нет.

Напомним, в июне Исмаили перенес операцию после повреждения передней крестообразной связки коленного сустава и с тех пор не тренировался в общей группе «горняков».