Исмаили не вернется на поле до 2021 года

30-летний бразильский защитник донецкого «Шахтера» Исмаили не может приступить к полноценным тренировкам, сообщает Shakhtar News.
По словам клубных врачей, динамика восстановления игрока позитивная, но шансов на то, что он появится на поле до конца 2020 года, практически нет.
Напомним, в июне Исмаили перенес операцию после повреждения передней крестообразной связки коленного сустава и с тех пор не тренировался в общей группе «горняков».
Денис Шаховец, Sport.ua
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