Бундеслига. Вольфсбург победил Арминию, у Вердера и Хоффенхайма ничья

25 октября в чемпионате Германии состоялись матчи 5-го тура Бундеслиги.
«Вольфсбург» победил «Арминию» (2:1), в матче «Вердера» и «Хоффенхайма» (1:1) зафиксирована ничья.
Бундеслига. 5-й тур
«Вольфсбург» – «Арминия» – 2:1
Голы: Вегхорст, 19, Арнольд, 20 – Шипплок, 80.
«Вердер» – «Хоффенхайм» – 1:1
Голы: Эггештайн, 5 – Гайгер, 22.
Турнирная таблица Бундеслиги
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Источник — Sport.ua
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