Ла Лига. Реал Сосьедад стал лидером, обогнав мадридский Реал

25 октября состоялись матчи 7-го тура чемпионата Испании.
Одержав победу, «Реал Сосьедад» стал лидером (14 очков), обогнав мадридский «Реал» (13 пунктов).
Ла Лига. 7-й тур
«Вальядолид» – «Алавес» – 0:2
Голы: Томас Пина, 55, Сайнс, 85.
Нереализованный пенальти: Лукас, 22 (штанга).
«Кадис» – «Вильярреал» – 0:0
«Хетафе» – «Гранада» – 0:1
Гол: Монторо, 45+2 (пен).
«Реал Сосьедад» – «Уэска» – 4:1
Голы: Оярсабаль, 35 (пен), 54, Порту, 68, Исак, 75 – Мир, 46.
Турнирная таблица Ла Лиги
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Источник — Sport.ua
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