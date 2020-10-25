Віталій САЧКО: «На турнірах ATP ти бог, на ф’ючерсах – сміття»

Український тенісист – про сенсаційний виступ на змаганнях у Відні

  • 25.10.2020 23:53
  • 363 просмотра
  • 1 комментарий
Віталій САЧКО: «На турнірах ATP ти бог, на ф’ючерсах – сміття»
© ФТУ. Віталій Сачко

Український тенісист Віталій Сачко (№529 у світовому рейтингу) в ексклюзивному коментарі Sport.ua розповів про перший досвід виступів на рівні ATP.

Нагадаємо, 23-річний тенісист потрапив до кваліфікації змагань у Відні з альтернативного списку і в першому колі відбору здобув сенсаційну перемогу над 82-ю ракеткою світу П'єром-Югом Ербером з Франції (1:6, 6:4, 6:3). У фіналі кваліфікації Віталій також мав шанси на перемогу, але все ж поступився у трьох сетах Норберту Гомбошу зі Словаччини (7:5, 4:6, 4:6). 

- Розкажіть про загальні враження від турніру?
- Зовсім не очікував, що на цей турнір можна потрапити. Тренувався в Братиславі, бо в Чехії через COVID все закрито, вирішив поїхати сюди. Було кілька відсотків на те, що можу потрапити, записався і чекав. Коли дізнався, що гратиму, то була ейфорія. Ви повинні розуміти, що ейфорія була вже від того, що зіграю на центральному корті, а коли ще один матч виграв, то щастя переповнювало.

- Стартовий поєдинок розпочався не дуже успішно, Що сталося в першому сеті?
- У Відні велика арена, нас поставили на центральный корт. В першому сеті я не знав, де знаходжуся, звикав до атмосфери. А потім намагався показати все, що я можу на сьогоднішній день. Мені вдалося нав’язати боротьбу, а в третьому сеті він трохи зламався, і для мене все склалося якнайкраще. 

- Чи можна сказати, що після першої партії Ербер був повністю впевнений у своїй перемозі?
- Думаю, що так. Він пробував грати дуже ризиковано, намагався все позабивати. Через це іноді були помилки. Потім суперник почав грати чистіше, але у вирішальні моменти щось у нього не вийшло, я відчув ритм і зіграв добре. 

- Другий матч теж був близький, чого не вистачило для перемоги?
- Думаю, що досвіду. Гомбош, до прикладу, нещодавно грав у третьому колі Ролан Гаррос, на Мастерсах виступав. Можливо, мені потрібно було зіграти більш ризиковано. Не скажу, що я чекав помилки, але у важливі моменти він зібрався і боровся до кінця. Якщо в першому матчі суперник ближче до завершення трохи надламався, то сьогодні було дуже важко дотягти матч до виграшу.

- Як відрізняється атмосфера на турнирах ATP від того, що відбувається на менш престижних змаганнях?
- Це ніби потрапляєш із землі на небо, тут є все. Є лікар, фізіотерапевти, нас годують, відвозять у готель. Тут відчуваєш себе як бог, а на менших турнірах – як сміття. Це не жарти, так і є.

- Чи додалося більше мотивації грати на великих турнірах частіше?
- Звісно, всі хочуть сюди потрапити. Тут за всіма параметрами краще: грошей більше, очок більше. Люди на тебе дивляться як на професіонала, а там – окей, прийшов, щось граєш… таке.

Десять днів тому я ще був на ф’ючерсі в Єгипті, це не можна порівнювати. Завтра я ще почекаю на можливість стати лакі-лузером. Але якщо потрапити сюди було мінімум шансів, то на участь в основній сітці – ще менше. А через тиждень знову їхати на ф’ючерси.

- Тепер це буде важче морально?
- Сподіваюся, що в мене з’явиться впевненість і, можливо, зароблю на ф’ючерсах очки, щоб перейти вже на челленджери. 

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Владимир Клепач, Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 26.10.2020 00:49
    0
    на жаль середняк, він і в африці середняк, повезло з Ебером і все...
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 26.10.2020 00:49
    0
    на жаль середняк, він і в африці середняк, повезло з Ебером і все...
    Ссылка
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