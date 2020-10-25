Из экзотической страны. Ворскла просматривает потенциального новичка

На просмотре в полтавской «Ворскле» находится 20-летний гамбиец Матарр Сисей.
В команде африканец находится уже 3 недели. Футболист выступает на позиции центрального полузащитника.
Ныне обсуждается возможность подписания контракта.
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