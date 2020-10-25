Из экзотической страны. Ворскла просматривает потенциального новичка

20-летний гамбиец Матарр Сисей выступает на позиции центрального хавбека

  • 25.10.2020 22:57
  • 632 просмотра
  • 1 комментарий
Из экзотической страны. Ворскла просматривает потенциального новичка

На просмотре в полтавской «Ворскле» находится 20-летний гамбиец Матарр Сисей.

В команде африканец находится уже 3 недели. Футболист выступает на позиции центрального полузащитника.

Ныне обсуждается возможность подписания контракта.

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Источник — Telegram

(6 голосов)

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Комментарии
    DV
      DV, 25.10.2020 23:55
    +1
    А били-то его зачем? Или какой гамбийский секрет хотели узнать?
    Ссылка
    DV
      DV, 25.10.2020 23:55
    +1
    А били-то его зачем? Или какой гамбийский секрет хотели узнать?
    Ссылка
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