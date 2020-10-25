Забыли про Мораеса? Жуниор отреагировал на общее фото Шахтера без него

Донецкий «Шахтер» выложил пост: за кулисами съемки командного фото

  • 25.10.2020 22:35
  • 1192 просмотра
  • 2 комментария
Забыли про Мораеса? Жуниор отреагировал на общее фото Шахтера без него
© ФК Шахтер Донецк

Прес-служба «Шахтера» выложила в соцсети Instagram пост с названием: за кулисами съемки командного фото «Шахтера» сезона 2020/21.

На фотоссесии не оказалось бразильского фото донецкого клуба Жуниора Мораеса.

Неожиданно сам Мораес пришел в комментарии к посту и написал: «Спасибо за приглашение!» (Thanks for invitation!)

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(8 голосов)

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Комментарии
    Bogdan Plisyuk
    online
      Bogdan Plisyuk, 25.10.2020 22:45
    0
    По слідам Суареса?
    Ссылка
    vishu
      vishu, 25.10.2020 22:40
    0
    На фотці одні пенсіонери, а Мораєса, пенсіонера теж чомусь забули
    Ссылка
    Bogdan Plisyuk
    online
      Bogdan Plisyuk, 25.10.2020 22:45
    0
    По слідам Суареса?
    Ссылка
    vishu
      vishu, 25.10.2020 22:40
    0
    На фотці одні пенсіонери, а Мораєса, пенсіонера теж чомусь забули
    Ссылка
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