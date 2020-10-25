Забыли про Мораеса? Жуниор отреагировал на общее фото Шахтера без него

Прес-служба «Шахтера» выложила в соцсети Instagram пост с названием: за кулисами съемки командного фото «Шахтера» сезона 2020/21.
На фотоссесии не оказалось бразильского фото донецкого клуба Жуниора Мораеса.
Неожиданно сам Мораес пришел в комментарии к посту и написал: «Спасибо за приглашение!» (Thanks for invitation!)
⚒🧡 За кулисами съемки командного фото «Шахтера» сезона-2020/21. ⠀ ⚒🧡 Backstage of shooting the 2020/21 Shakhtar team photo. ⠀ ⚒🧡 За лаштунками зйомки командного фото «Шахтаря» сезону-2020/21. ⠀ #Шахтар #Shakhtar #FCShakhtar #Шахтер #FCSD #1936 #team #команда #football #футбол
Источник — ФК Шахтер Донецк
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