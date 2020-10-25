ВИДЕО. Удаление Гагуна и Мартынюка. Игроки Руха увидели 2 красных карточки

В воскресенье, 25 октября, проходит матч 7-го тура чемпионата Украины, в котором «Заря» принимает «Рух».
Игроки «Руха» получили две красных карточки. Удалены Роман Гагун и Ярослав Мартынюк. Львовский клуб доигрывает матч против луганской «Зари» вдевятером.
Удаление: Роман Гагун, 45 мин.
Удаление: Ярослав Мартынюк, 48 мин.
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Источник — ТСН
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