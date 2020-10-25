ВИДЕО. Гладкий открыл счет для Зари в матче против Руха

Луганская команда забила гол на 52-й минуте матча 7-го тура УПЛ

  • 25.10.2020 21:10
  • 929 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Гладкий открыл счет для Зари в матче против Руха
© УНИАН

В воскресенье, 25 октября, проходит матч 7-го тура чемпионата Украины, в котором «Заря» принимает «Рух».

Луганская команда открыла счет на 52-й минуте, отличился Александр Гладкий.

ГОЛ! 1:0. Александр Гладкий, 52 мин.

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Источник — ТСН

(1 голос)

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Комментарии
    DidOk
    online
      DidOk, 25.10.2020 22:47
    0
    Який це гол Гладкого в УПЛ ?
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 25.10.2020 22:47
    0
    Який це гол Гладкого в УПЛ ?
    Ссылка
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