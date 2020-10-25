ВИДЕО. Гладкий открыл счет для Зари в матче против Руха

В воскресенье, 25 октября, проходит матч 7-го тура чемпионата Украины, в котором «Заря» принимает «Рух».
Луганская команда открыла счет на 52-й минуте, отличился Александр Гладкий.
ГОЛ! 1:0. Александр Гладкий, 52 мин.
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Источник — ТСН
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