ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 октября

В понедельник, 26 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ФУТБОЛ
19:30. Брайтон - Вест Бромвич 1,74 - 3,95 - 4,55
22:00. Бернли - Тоттенхэм 5,58 - 4,25 - 1,60
22:00. Леванте - Сельта 2,48 - 3,65 - 2,95
21:45. Милан - Рома 2,05 - 3,70 - 3,40
21:30. Байер - Аугсбург 1,58 - 4,65 - 5,90
21:45. Гент - Генк 1,11 - 8,65 - 29,30
22:15. Бенфика - Белененсеш 1,48 - 4,55 - 8,50
Виталий Петровский, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.