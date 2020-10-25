Тренер Руха оказался среди фальшивых избирателей Винников

Юрий Шевчук был дописан в чужую квартиру

  • 25.10.2020 20:21
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Тренер Руха оказался среди фальшивых избирателей Винников
© ФК Рух. Юрий Шевчук

Тренер ФК «Рух» Юрий Шевчук оказался среди фальшивых избирателей, которые были дописаны в адреса жителей Винников.

Сообщается, что наблюдатели установили, что в списках присутствуют избиратели, не проживающие в округе и которые числятся как жители чужих квартир. Одним из таких дописанных в списках избирателей стал Шевчук Юрий Степанович - бывший футболист ФК «Рух», который сейчас работает тренером вратарей в львовском клубе.

Напомним, ФК «Рух» принадлежит Григорию Козловскому - львовскому бизнесмену и действующему депутату Львовского городского совета от «Блока Петра Порошенко».

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