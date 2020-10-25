ФОТО. Назвали Максимом. У Андрея Ярмоленко родился третий сын

Украинский футболист Андрей Ярмоленко в третий раз стал отцом, о чем сообщил на своей странице в Instagram.
У вингера «Вест Хэма» 25 октября родился сын, которого назвали Максимом.
Футболист написал: «Спасибо Богу и моей жене за эти чувства. Еще один Ярмоленко».
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Источник — Instagram
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Здоровье маме и малышу!
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