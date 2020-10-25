ФОТО. Назвали Максимом. У Андрея Ярмоленко родился третий сын

Украинский футболист Андрей Ярмоленко в третий раз стал отцом, о чем сообщил на своей странице в Instagram.

У вингера «Вест Хэма» 25 октября родился сын, которого назвали Максимом.

Футболист написал: «Спасибо Богу и моей жене за эти чувства. Еще один Ярмоленко».