ФОТО. Назвали Максимом. У Андрея Ярмоленко родился третий сын

Украинский футболист сообщил радостную новость на странице в Instagram

  • 25.10.2020 19:15
  • 1690 просмотров
  • 7 комментариев
ФОТО. Назвали Максимом. У Андрея Ярмоленко родился третий сын
© Instagram

Украинский футболист Андрей Ярмоленко в третий раз стал отцом, о чем сообщил на своей странице в Instagram.

У вингера «Вест Хэма» 25 октября родился сын, которого назвали Максимом.

Футболист написал: «Спасибо Богу и моей жене за эти чувства. Еще один Ярмоленко».

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Источник — Instagram

(10 голосов)

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Комментарии
    mist76
      mist76, 25.10.2020 19:35
    0
    Поздравляем, молоток!
    Ссылка
    Trollface
      Trollface, 25.10.2020 19:31
    0
    Молодец. Даешь 4?
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 25.10.2020 19:29
    +1
    Вітання Ярмола!
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 25.10.2020 19:27
    +1
    Ярмола хочет Шеву превзойти
    Ссылка
    JV
    online
      JV, 25.10.2020 19:22
    +5
    Можно только от всего сердца поздравить Андрея и его семью с пополнением - когда рождается ребенок в семье это настоящее счастье.
    Ссылка
    Андрей Гинов
      Андрей Гинов, 25.10.2020 19:21
    +6
    Еще один хетрик в жизни!
    Здоровье маме и малышу!
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 25.10.2020 19:21
    +5
    Мои поздравления Андрюхе и супруге
    Ссылка
    Андрей Гинов
      Андрей Гинов, 25.10.2020 19:21
    +6
    Еще один хетрик в жизни!
    Здоровье маме и малышу!
    Ссылка
    JV
    online
      JV, 25.10.2020 19:22
    +5
    Можно только от всего сердца поздравить Андрея и его семью с пополнением - когда рождается ребенок в семье это настоящее счастье.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 25.10.2020 19:21
    +5
    Мои поздравления Андрюхе и супруге
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 25.10.2020 19:29
    +1
    Вітання Ярмола!
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 25.10.2020 19:27
    +1
    Ярмола хочет Шеву превзойти
    Ссылка
    mist76
      mist76, 25.10.2020 19:35
    0
    Поздравляем, молоток!
    Ссылка
    Trollface
      Trollface, 25.10.2020 19:31
    0
    Молодец. Даешь 4?
    Ссылка
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