ВИДЕО. Колос и Минай обменялись голами во втором тайме

Ковалевский «Колос» и закарпатский «Минай» во второй раз в матче быстро обменялись голами. На 62-й минуте в составе закарпатцев отличился Антон Шиндер, но практически сразу Мамаду Данфа восстановил статус-кво.
Гол Шиндера
Гол Данфа
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.