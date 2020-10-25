Эвертон проиграл первый матч в сезоне

«Эвертон» проиграл «Саутгемптону» в шестом туре АПЛ, впервые в сезоне покинув поле с поражением в пассиве. До этого команда Карло Анчелотти набрала 13 очков из 15 возможных.
«Саутгемптон» добыл третью победу и ворвался в топ-5 лучших команд АПЛ.
Чемпионат Англии. 6-й тур
«Саутгемптон» – «Эвертон» – 2:0
Голы: 1:0 – 27 Уорд-Проуз, 2:0 – 35 Адамс.
«Саутгемптон» – Маккарти, Вестергор, Бертран, Беднарек, Уокер-Питерс, Армстронг (Диалло, 86), Уорд-Проуз, Редмонд, Ромеу, Адамс (Нлундулу, 89), Ингз.
«Эвертон» – Пикфорд, Мина, Кин, Динь, Годфри, Дукуре (Гордон, 58), Аллан, Ивоби (Бернард, 46), Сигурдссон (Делф, 58), Хамес, Кэлверт-Льюин.
Предупреждения: Уокер-Питерс (57), Бернард (64), Кэлверт-Льюин (90).
Удаление: Динь (72).
Источник — Sport.ua
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