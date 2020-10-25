ВИДЕО. Колос и Минай обменялись голами в начале встречи

Ковалёвский «Колос» и закарпатский «Минай» резво начали матч седьмого тура чемпионата Украины. В первые 20 минут команды обменялись голами. Сначала с пенальти отличился Анатолий Нуриев, но Вадим Милько очень быстро сравнял счет.
Гол Нуриева
Гол Милько
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Источник — Футбол 1/2/3
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