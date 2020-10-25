Александр Зверев – Диего Шварцман. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 25 октября, состоится финал турнира категории ATP Tour 250 в Кельне.
В поединке за титул сразятся немец Александр Зверев (№7 ATP) и Диего Шварцман из Аргентины (№9 ATP).
Начало встречи в 20:30 по Киеву.
Ранее теннисисты играли три раза, Шварцман побеждал дважды.
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Источник — Sport.ua
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