Не сыграет с Динамо? Барселона сообщила о травме Филиппе Коутиньо

Повреждение бразилец получил во вчерашнем поединке Ла Лиги против «Реала» (1:3)

  • 25.10.2020 16:58
  • 1250 просмотров
  • 2 комментария
Не сыграет с Динамо? Барселона сообщила о травме Филиппе Коутиньо
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28-летний полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо получил травму и может не сыграть в ближайших матчах команды, в том числе и в поединке Лиги чемпионов против «Динамо», который запланирован на 4 ноября.

Каталонский клуб сообщил, что тесты Коутиньо показали повреждение левой двуглавой мышцы бедра, из-за чего футболист выбыл из игры на неопределенный срок.

В нынешнем сезоне Коутиньо провел за «Барселону» 6 матчей во всех турнирах, записав в актив 2 гола и 2 результативные передачи. Среди прочего забил Филиппе и в первом матче каталонцев в текущей Лиге чемпионов против «Ференцвароша» (5:1).

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Источник — ФК Барселона

(8 голосов)

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Комментарии
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 25.10.2020 17:57
    -1
    Как будто для Барсы это проблема, в любом случае исход матча один.
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    Forever_young_8
      Forever_young_8, 25.10.2020 17:51
    -2
    Та ничё страшного. У Месси инстинкт футбольного убийцы и такие сладенькие булочки. как дрку, он разрывает на раз-два.
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