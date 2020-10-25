Не сыграет с Динамо? Барселона сообщила о травме Филиппе Коутиньо

28-летний полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо получил травму и может не сыграть в ближайших матчах команды, в том числе и в поединке Лиги чемпионов против «Динамо», который запланирован на 4 ноября.

Каталонский клуб сообщил, что тесты Коутиньо показали повреждение левой двуглавой мышцы бедра, из-за чего футболист выбыл из игры на неопределенный срок.

В нынешнем сезоне Коутиньо провел за «Барселону» 6 матчей во всех турнирах, записав в актив 2 гола и 2 результативные передачи. Среди прочего забил Филиппе и в первом матче каталонцев в текущей Лиге чемпионов против «Ференцвароша» (5:1).