Алекс де Минаур – Уго Умбер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 25 октября, состоится финал турнира категории ATP Tour 250 в Антверпене.
В поединке за титул сразятся австралиец Алекс де Минаур (№29 ATP) и Уго Умбер из Франции (№38 ATP).
Начало встречи в 17:00 по Киеву.
Ранее теннисисты между собой не играли.
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Источник — Sport.ua
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