Руслан Костышин провел 400-й матч в УПЛ в качестве игрока и тренера

Руслан Костышин провел 400-й матч в чемпионатах Украины, как игрок и тренер. 359 встреч он отыграл в УПЛ в рядах «Арсенала», «Днепра» и «Кривбасса», а в 41-м поединке руководил действиями «Колоса» с тренерского мостика.
К слову, на сегодняшний день рубеж в 400 игр покорили в любом качестве девятеро. Пальму первенства среди тренеров держит Мирон Маркевич - 622 матча. Среди футболистов чаще других появлялся на поле Александр Шовковский - 426 раз. Столько же встреч провел рекордсмен по формуле «игрок + тренер» Василий Сачко.
Все, кто провел 400 матчей в чемпионатах Украины в любом качестве (игрок, тренер)
|
|
|
Клубы
|
|
Матчи
|
|
|
|
|
Игрок
|
Тренер
|
Всего
|
И
|
Т
|
1.
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
|
Волынь, Карпаты,
|
622
|
-
|
622
|
|
|
|
Кривбасс, Металлург З,
|
|
|
|
|
|
|
Металлист, Днепр
|
|
|
|
2.
|
Николай ПАВЛОВ
|
|
Днепр, Динамо, Таврия
|
548
|
-
|
548
|
|
|
|
Ильичевец, Ворскла
|
|
|
|
3.
|
Василий САЧКО
|
Таврия, Волынь, Кривбасс,
|
Ворскла
|
426
|
260
|
166
|
|
|
Ворскла
|
|
|
|
|
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
|
426
|
426
|
-
|
5.
|
Олег ШЕЛАЕВ
|
Заря, Шахтер, Днепр,
|
|
412
|
412
|
-
|
|
|
Металлург Д, Кривбасс,
|
|
|
|
|
|
|
Металлист
|
|
|
|
|
6.
|
Вячеслав ЧЕЧЕР
|
Кривбасс, Металлург Д,
|
|
410
|
410
|
-
|
|
|
Карпаты, Заря,
|
|
|
|
|
7.
|
Владимир ШАРАН
|
Динамо, Днепр, Карпаты,
|
Закарпатье, Александрия,
|
408
|
206
|
202
|
|
|
Александрия
|
Карпаты
|
|
|
|
8.
|
Александр ЧИЖЕВСКИЙ
|
Карпаты, Шахтер, Металлург З,
|
Карпаты
|
407
|
400
|
7
|
|
|
Таврия, Волынь, Закарпатье
|
|
|
|
|
9.
|
Руслан КОСТЫШИН
|
Арсенал, Днепр, Кривбасс
|
Колос
|
400
|
359
|
41
И - матчи в качестве игрока; Т - матчи в качестве тренера.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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