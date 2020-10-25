Руслан Костышин провел 400-й матч в УПЛ в качестве игрока и тренера

В чемпионатах Украины Костышин выступал за три клуба, тренировал - один

  • 25.10.2020 19:05
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Руслан Костышин провел 400-й матч в УПЛ в качестве игрока и тренера
© ФК Колос. Руслан Костышин

Руслан Костышин провел 400-й матч в чемпионатах Украины, как игрок и тренер. 359 встреч он отыграл в УПЛ в рядах «Арсенала», «Днепра» и «Кривбасса», а в 41-м поединке руководил действиями «Колоса» с тренерского мостика.

К слову, на сегодняшний день рубеж в 400 игр покорили в любом качестве девятеро. Пальму первенства среди тренеров держит Мирон Маркевич - 622 матча. Среди футболистов чаще других появлялся на поле Александр Шовковский - 426 раз. Столько же встреч провел рекордсмен по формуле «игрок + тренер» Василий Сачко.

Все, кто провел 400 матчей в чемпионатах Украины в любом качестве (игрок, тренер)

 

 

Клубы

 

Матчи

 

 

 

 

Игрок

Тренер

Всего

И

Т

1.

Мирон МАРКЕВИЧ

 

Волынь, Карпаты,

622

-

622

 

 

 

Кривбасс, Металлург З,

 

 

 

 

 

 

Металлист, Днепр

 

 

 

2.

Николай ПАВЛОВ

 

Днепр, Динамо, Таврия

548

-

548

 

 

 

Ильичевец, Ворскла

 

 

 

3.

Василий САЧКО

Таврия, Волынь, Кривбасс,

Ворскла

426

260

166

 

 

Ворскла

 

 

 

 

 

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

 

426

426

-

5.

Олег ШЕЛАЕВ

Заря, Шахтер, Днепр,

 

412

412

-

 

 

Металлург Д, Кривбасс,

 

 

 

 

 

 

Металлист

 

 

 

 

6.

Вячеслав ЧЕЧЕР

Кривбасс, Металлург Д,

 

410

410

-

 

 

Карпаты, Заря,

 

 

 

 

7.

Владимир ШАРАН

Динамо, Днепр, Карпаты,

Закарпатье, Александрия,

408

206

202

 

 

Александрия

Карпаты

 

 

 

8.

Александр ЧИЖЕВСКИЙ

Карпаты, Шахтер, Металлург З,  

Карпаты

407

400

7

 

 

Таврия, Волынь, Закарпатье

 

 

 

 

9.

Руслан КОСТЫШИН

Арсенал, Днепр, Кривбасс

Колос

400

359

41

И - матчи в качестве игрока; Т - матчи в качестве тренера.

 

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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