Руслан Костышин провел 400-й матч в УПЛ в качестве игрока и тренера

Руслан Костышин провел 400-й матч в чемпионатах Украины, как игрок и тренер. 359 встреч он отыграл в УПЛ в рядах «Арсенала», «Днепра» и «Кривбасса», а в 41-м поединке руководил действиями «Колоса» с тренерского мостика.

К слову, на сегодняшний день рубеж в 400 игр покорили в любом качестве девятеро. Пальму первенства среди тренеров держит Мирон Маркевич - 622 матча. Среди футболистов чаще других появлялся на поле Александр Шовковский - 426 раз. Столько же встреч провел рекордсмен по формуле «игрок + тренер» Василий Сачко.

Все, кто провел 400 матчей в чемпионатах Украины в любом качестве (игрок, тренер)

Клубы Матчи Игрок Тренер Всего И Т 1. Мирон МАРКЕВИЧ Волынь, Карпаты, 622 - 622 Кривбасс, Металлург З, Металлист, Днепр 2. Николай ПАВЛОВ Днепр, Динамо, Таврия 548 - 548 Ильичевец, Ворскла 3. Василий САЧКО Таврия, Волынь, Кривбасс, Ворскла 426 260 166 Ворскла Александр ШОВКОВСКИЙ Динамо 426 426 - 5. Олег ШЕЛАЕВ Заря, Шахтер, Днепр, 412 412 - Металлург Д, Кривбасс, Металлист 6. Вячеслав ЧЕЧЕР Кривбасс, Металлург Д, 410 410 - Карпаты, Заря, 7. Владимир ШАРАН Динамо, Днепр, Карпаты, Закарпатье, Александрия, 408 206 202 Александрия Карпаты 8. Александр ЧИЖЕВСКИЙ Карпаты, Шахтер, Металлург З, Карпаты 407 400 7 Таврия, Волынь, Закарпатье 9. Руслан КОСТЫШИН Арсенал, Днепр, Кривбасс Колос 400 359 41

И - матчи в качестве игрока; Т - матчи в качестве тренера.