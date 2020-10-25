Марта Костюк – Кэтрин Беллис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире ITF в США

  • 25.10.2020 15:46
  • 1459 просмотров
  • 0 комментариев
Марта Костюк – Кэтрин Беллис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

В воскресенье, 25 октября, Марта Костюк (№113 WTA) сыграет в финале 80-тысячника ITF в Мэйконе, США.

В матче за титул 18-летняя украинская теннисистка, посеянная под шестым номером, сразится против бывшей 35-й ракетки мира Кэтрин Беллис из США (№173 WTA).

Начало матча в 19:00 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

Отметим, что победа в финале позволит Костюк дебютировать в первой сотне мирового рейтинга.

Плеер с видеотранляцией будет добавлен ближе к началу матча.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности