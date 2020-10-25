Марта Костюк – Кэтрин Беллис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 25 октября, Марта Костюк (№113 WTA) сыграет в финале 80-тысячника ITF в Мэйконе, США.

В матче за титул 18-летняя украинская теннисистка, посеянная под шестым номером, сразится против бывшей 35-й ракетки мира Кэтрин Беллис из США (№173 WTA).

Начало матча в 19:00 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

Отметим, что победа в финале позволит Костюк дебютировать в первой сотне мирового рейтинга.

Плеер с видеотранляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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