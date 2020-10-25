Виктория Азаренко – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 25 октября, на турнире WTA Premier в Остраве состоится финальный матч.

В поединке за титул впервые сойдутся две представительницы Беларуси: третья сеяная Арина Соболенко и четвертый номер посева Виктория Азаренко.

Матч начнется в 15:30 по Киеву.

Ранее Азаренко и Соболенко играли между собой дважды, оба поединка выиграла Виктория.

