Боец UFC: «Не ожидал, что для Хабиба все будет так легко»

Американский боец UFC нигерийского происхождения Содик Юссуф отреагировал на решение Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру после победы над Джастином Гейджи.

«Не ожидал, что для Хабиба все будет так легко и, конечно, я не могу себе представить, что он закончит карьеру в этот же вечер. Это было очень сильно, особенно его речь. Уверен, такое войдет в историю спорта.

Что теперь будет с поясом? Несерьезно делать бой Конора с Дастином Порье титульным. Макгрегор сейчас не заслуживает этого.

Мне кажется, за вакантный пояс прямо сейчас должны вновь драться Гейджи и Порье. Это два сильнейших бойца в легком дивизионе на текущий момент после ухода Хабиба», — отметил Юссуф.