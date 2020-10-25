Богдан САРНАВСКИЙ: «Мы сумели переломить Львов»

Голкипер «Днепра-1» подвел итоги победы над львовским клубом (3:1)

  • 25.10.2020 13:17
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Богдан САРНАВСКИЙ: «Мы сумели переломить Львов»
© СК Днепр-1. Богдан Сарнавский

Вратарь «Днепра-1» Богдан Сарнавский прокомментировал победу над «Львовом» (3:1) в матче УПЛ.

«Для нас эта победа просто очередной шаг вперед, который мы сделали. У нас впереди еще большая дистанция, на которой мы будем бороться, и в каждом матче стараться добыть три очка. Конечно, сегодня наша команда была под вдохновением прошлой победы над «Десной», и мы настраивались во Львове только на то, чтобы вывезти отсюда три очка, чего мы и добились. Хотя и была некоторая нервозность. Главный тренер нам сказал, что «Львов» — это достаточно крепкая команда. Что они сегодня и показали. Они неплохо давили и защищались, но мы сумели все это переломить и забили три замечательных гола», — отметил Сарнавский.

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Источник — СК Днепр-1

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