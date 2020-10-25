Шахаб ЗАХЕДИ: «Десне сложно противостоять»

Футболист «Олимпика» прокомментировал поражение от черниговского клуба (0:2)

  • 25.10.2020 12:51
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Шахаб ЗАХЕДИ: «Десне сложно противостоять»
© ФК Олимпик Донецк

Форвард «Олимпика» Шахаб Захеди поделился своим мнением о проигранном матче 7-го тура УПЛ против «Десны» (0:2).

«Десна» всегда хорошо играет. Сложно противостоять этой команде. Это одна из сильнейших команд в Украине. Если ты не используешь свои возможности, которых у нас в этой игре было не так много, то такой соперник обязательно тебя накажет. Так и случилось.

Чемпионат очень длинный. Мы все еще в поиске нашей оптимальной игры и помним о нашей цели. Мы хорошо стартовали в чемпионате, но теперь другие команды нас изучили, провели анализ сильных сторон наших футболистов и знают, как действовать против «Олимпика».

Но у нас очень мудрый тренерский штаб. Я уверен, мы проанализируем, что пошло не так в этом матче и проработаем ошибки», — отметил Захеди.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

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