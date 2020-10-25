Артем КИЧАК: «Совершили много ошибок в обороне»

Вратарь «Олимпика» подвел итоги поражения от «Десны» (0:2)

  • 25.10.2020 12:12
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Артем КИЧАК: «Совершили много ошибок в обороне»
© ФК Олимпик Донецк. Артем Кичак

Голкипер Олимпика» Артем Кичак прокомментировал матч 7-го тура УПЛ, в котором его команда проиграла Десне (0:2).

«Не смогли забить и совершили много ошибок в обороне — отсюда и такой результат. Все просто. Если говорить о самоотдаче, то никаких претензий быть к команде не может. У нас есть своя структура, и мы пытаемся в каждом матче выполнять установку тренерского штаба. Очень хотели победить сегодня…

В последних играх нам не хватает впереди последнего паса и завершающего удара. У нас, в виду разных причин, происходит ротация в оборонительной линии. Нужно время, чтобы окончательно наладить взаимопонимание.

Будем держать удар и двигаться дальше, только с таким подходом возможно прогрессировать», — отметил Кичак.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

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