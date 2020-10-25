Артем КИЧАК: «Совершили много ошибок в обороне»

Голкипер Олимпика» Артем Кичак прокомментировал матч 7-го тура УПЛ, в котором его команда проиграла Десне (0:2).

«Не смогли забить и совершили много ошибок в обороне — отсюда и такой результат. Все просто. Если говорить о самоотдаче, то никаких претензий быть к команде не может. У нас есть своя структура, и мы пытаемся в каждом матче выполнять установку тренерского штаба. Очень хотели победить сегодня…

В последних играх нам не хватает впереди последнего паса и завершающего удара. У нас, в виду разных причин, происходит ротация в оборонительной линии. Нужно время, чтобы окончательно наладить взаимопонимание.

Будем держать удар и двигаться дальше, только с таким подходом возможно прогрессировать», — отметил Кичак.