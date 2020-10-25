Вячеслав ШЕВЧУК: «Я не согласен с Шевченко»

Специалист поделился мнением о новичках сборной Украины

  • 25.10.2020 11:48
  • 3873 просмотра
  • 9 комментариев
Вячеслав ШЕВЧУК: «Я не согласен с Шевченко»
© Футбол 1/2/3. Вячеслав Шевчук

Бывший игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился мнением о новичках украинской национальной команды.

«Ребята должны очень много требовать от себя, только тогда им может быть уготован хороший футбольный путь. Недавно главный тренер сборной Украины Андрея Шевченко сказал, что чемпионат Украины ничего не дает сборной. Здесь я с тренером не совсем согласен. Как раз нынешний чемпионат страны дает большую возможность раскрываться молодым талантам, благодаря которым сейчас мы смогли заполнить состав национальной команды…», — считает Шевчук.

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Источник — zbirna.com

(22 голоса)

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Комментарии
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 25.10.2020 13:33
    0
    Robert Monroe, 25.10.2020 12:42
    По поводу "любой игрок из УПЛ". Один из лучших молодых игроков (и бомбардиров) УПЛ Марьян Швед грел банку в Селтике, а теперь делает то же самое в бельгийском середняке Мехелене. И оба эти клуба куда слабее Вест Хэма. Поэтому эти сказки не надо рассказывать.
    Я и забыл, что есть Швед. Но вот вопрос, разве Ярмоленко тянет на отличного игрока? Ему 31 год, а игры которой от него ждут - нет. Кто-то ниже написал "он не может или не хочет меняться под требования тренера" Тогда как этого человека можно вызывать куда-то? Или под тренера Вест Хэма ему впадлу раскрываться, а под Шевченка нет? Его игры в СУ редко бывают удачными. Ему нужна практика, которой у него нет. То, как я вижу его - это ленивый игрок и это бывает видно в СУ. Просто я вижу, что многие прям очень любят Ярмоленка, но не могу понять за что. Игрок явно сдулся. Когда он был в БД, мне нравилось наблюдать за ним, потом вроде начал в ВХ играть, но потом как-то сдулся, еще до его травмы. И кажется это уже второй тренер в ВХ, а Ярмоленко все также нее играет в основе? Вы скажете, у нас нет толковых и лучше Ярмоленка. Но если взять молодого и воспитывать его, он же будет расти, правильно? В то время, как 31 летний Ярмоленко уже не хочет расти и его игры желают лучшего. Или же я не прав в этом? Молодому игроку проще объяснить и сказать что делать. Я вообще и слова не говорил бы насчет Ярмоленка, если бы он показывал игру как Ибрагимович 39 лет или Левандовский 32 года. Хоть к кому-то из них Ярмоленко близок, хоть наполовину? Поймите, я не хейтер Ярмоленка, просто не могу понять, почему ему дают шансы (авансы) а другим нет.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 25.10.2020 13:19
    0
    andre_lui, 25.10.2020 12:31
    Вы вообще футбол смотрите, в частности Украина Испания, Украина Швейцария？
    Да, я смотрю и смотрел эти игры, поэтому пишу это. Я не вижу в его действиях активного футбола.
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    Robert Monroe
      Robert Monroe, 25.10.2020 12:42
    +1
    Vitalii_13UA, 25.10.2020 12:28
    Зато Ярмоленко который сидит в основном на банке и ничего не показывает, что-то дает сборной? Или то, что он играет в АПЛ (играет сильно сказано) он дает что-то сборной? Тогда можно пачку пацанов завести в АПЛ, пусть сидят на лавке там и можно вызывать (конечно, тренировки там другие) но блин, тренировки и реальная игра - это разные вещи. Могу только выделить Зинченко, его тренировки с Пепом приносят какие-то плоды для СУ, но не Ярмоленко. Да, стоит отметить, что он участвовал во втором голе против ТТХ и сбил Бэйла, но это такие редкие случаи, что любой игрок из УПЛ мог бы занять его место, кто-то молодой, кто-то кто будет развиваться, а нее Ярмола в 31 год. Хорошо что хоть Коноплянку не позвал как обычно.
    По поводу "любой игрок из УПЛ". Один из лучших молодых игроков (и бомбардиров) УПЛ Марьян Швед грел банку в Селтике, а теперь делает то же самое в бельгийском середняке Мехелене. И оба эти клуба куда слабее Вест Хэма. Поэтому эти сказки не надо рассказывать.
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 25.10.2020 12:38
    +1
    Vitalii_13UA, 25.10.2020 12:28
    Зато Ярмоленко который сидит в основном на банке и ничего не показывает, что-то дает сборной? Или то, что он играет в АПЛ (играет сильно сказано) он дает что-то сборной? Тогда можно пачку пацанов завести в АПЛ, пусть сидят на лавке там и можно вызывать (конечно, тренировки там другие) но блин, тренировки и реальная игра - это разные вещи. Могу только выделить Зинченко, его тренировки с Пепом приносят какие-то плоды для СУ, но не Ярмоленко. Да, стоит отметить, что он участвовал во втором голе против ТТХ и сбил Бэйла, но это такие редкие случаи, что любой игрок из УПЛ мог бы занять его место, кто-то молодой, кто-то кто будет развиваться, а нее Ярмола в 31 год. Хорошо что хоть Коноплянку не позвал как обычно.
    Ярмоленко сидит на банке, потому что не может или не хочет меняться под требования тренера. Тем не менее дрибблинг, скорость, удар, чутье у него на уровне и конкурентам в сборной надо еще много поесть говна чтобы сравняться.
    Ссылка
    Robert Monroe
      Robert Monroe, 25.10.2020 12:36
    -2
    Vitalii_13UA, 25.10.2020 12:28
    Зато Ярмоленко который сидит в основном на банке и ничего не показывает, что-то дает сборной? Или то, что он играет в АПЛ (играет сильно сказано) он дает что-то сборной? Тогда можно пачку пацанов завести в АПЛ, пусть сидят на лавке там и можно вызывать (конечно, тренировки там другие) но блин, тренировки и реальная игра - это разные вещи. Могу только выделить Зинченко, его тренировки с Пепом приносят какие-то плоды для СУ, но не Ярмоленко. Да, стоит отметить, что он участвовал во втором голе против ТТХ и сбил Бэйла, но это такие редкие случаи, что любой игрок из УПЛ мог бы занять его место, кто-то молодой, кто-то кто будет развиваться, а нее Ярмола в 31 год. Хорошо что хоть Коноплянку не позвал как обычно.
    Ярмоленко лучший распасовщик и бомбардир сборной на данный момент. Что он в очередной раз доказал в матче с Испанией, отдав решающий голевой пас. Так уж получается, что он даже не в лучшей форме выглядит полезней того же бездумного бегунка Зубкова. Да и много ли у Украины толковых вингеров? Из молодежи один Цыганков показывает хороший уровень. Швед и Цитаишвили пока беспросветно греют банку. Марлос еще более возрастной и тоже сдает. Коноплянка тоже в возрасте, уже сдал и смирился.
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    andre_lui
      andre_lui, 25.10.2020 12:31
    +2
    Vitalii_13UA, 25.10.2020 12:28
    Зато Ярмоленко который сидит в основном на банке и ничего не показывает, что-то дает сборной? Или то, что он играет в АПЛ (играет сильно сказано) он дает что-то сборной? Тогда можно пачку пацанов завести в АПЛ, пусть сидят на лавке там и можно вызывать (конечно, тренировки там другие) но блин, тренировки и реальная игра - это разные вещи. Могу только выделить Зинченко, его тренировки с Пепом приносят какие-то плоды для СУ, но не Ярмоленко. Да, стоит отметить, что он участвовал во втором голе против ТТХ и сбил Бэйла, но это такие редкие случаи, что любой игрок из УПЛ мог бы занять его место, кто-то молодой, кто-то кто будет развиваться, а нее Ярмола в 31 год. Хорошо что хоть Коноплянку не позвал как обычно.
    Вы вообще футбол смотрите, в частности Украина Испания, Украина Швейцария？
    Ссылка
    andre_lui
      andre_lui, 25.10.2020 12:29
    +1
    А разве Шевченко так говорил？Речь шла об интенсивности чемпионатов в разных странах и то, что дальнейший рост сборной зависит и от роста чемпионата. Шевчук может сколько угодно не соглашаться с целями и возможными результатами задачи, довольсвуясь первым решенным примером. Они на разных уровнях. Слава Богу, что тренер Шевченко. А Шевчук на кусок хлеба зарабатывает своими "мнениями" или тут еще журналисты помогают.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 25.10.2020 12:28
    -5
    Зато Ярмоленко который сидит в основном на банке и ничего не показывает, что-то дает сборной? Или то, что он играет в АПЛ (играет сильно сказано) он дает что-то сборной? Тогда можно пачку пацанов завести в АПЛ, пусть сидят на лавке там и можно вызывать (конечно, тренировки там другие) но блин, тренировки и реальная игра - это разные вещи. Могу только выделить Зинченко, его тренировки с Пепом приносят какие-то плоды для СУ, но не Ярмоленко. Да, стоит отметить, что он участвовал во втором голе против ТТХ и сбил Бэйла, но это такие редкие случаи, что любой игрок из УПЛ мог бы занять его место, кто-то молодой, кто-то кто будет развиваться, а нее Ярмола в 31 год. Хорошо что хоть Коноплянку не позвал как обычно.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 25.10.2020 12:16
    +1
    Згоден з Шевчуком тут на всі 100
    Ссылка
    andre_lui
      andre_lui, 25.10.2020 12:31
    +2
    Vitalii_13UA, 25.10.2020 12:28
    Зато Ярмоленко который сидит в основном на банке и ничего не показывает, что-то дает сборной? Или то, что он играет в АПЛ (играет сильно сказано) он дает что-то сборной? Тогда можно пачку пацанов завести в АПЛ, пусть сидят на лавке там и можно вызывать (конечно, тренировки там другие) но блин, тренировки и реальная игра - это разные вещи. Могу только выделить Зинченко, его тренировки с Пепом приносят какие-то плоды для СУ, но не Ярмоленко. Да, стоит отметить, что он участвовал во втором голе против ТТХ и сбил Бэйла, но это такие редкие случаи, что любой игрок из УПЛ мог бы занять его место, кто-то молодой, кто-то кто будет развиваться, а нее Ярмола в 31 год. Хорошо что хоть Коноплянку не позвал как обычно.
    Вы вообще футбол смотрите, в частности Украина Испания, Украина Швейцария？
    Ссылка
    Robert Monroe
      Robert Monroe, 25.10.2020 12:42
    +1
    Vitalii_13UA, 25.10.2020 12:28
    Зато Ярмоленко который сидит в основном на банке и ничего не показывает, что-то дает сборной? Или то, что он играет в АПЛ (играет сильно сказано) он дает что-то сборной? Тогда можно пачку пацанов завести в АПЛ, пусть сидят на лавке там и можно вызывать (конечно, тренировки там другие) но блин, тренировки и реальная игра - это разные вещи. Могу только выделить Зинченко, его тренировки с Пепом приносят какие-то плоды для СУ, но не Ярмоленко. Да, стоит отметить, что он участвовал во втором голе против ТТХ и сбил Бэйла, но это такие редкие случаи, что любой игрок из УПЛ мог бы занять его место, кто-то молодой, кто-то кто будет развиваться, а нее Ярмола в 31 год. Хорошо что хоть Коноплянку не позвал как обычно.
    По поводу "любой игрок из УПЛ". Один из лучших молодых игроков (и бомбардиров) УПЛ Марьян Швед грел банку в Селтике, а теперь делает то же самое в бельгийском середняке Мехелене. И оба эти клуба куда слабее Вест Хэма. Поэтому эти сказки не надо рассказывать.
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 25.10.2020 12:38
    +1
    Vitalii_13UA, 25.10.2020 12:28
    Зато Ярмоленко который сидит в основном на банке и ничего не показывает, что-то дает сборной? Или то, что он играет в АПЛ (играет сильно сказано) он дает что-то сборной? Тогда можно пачку пацанов завести в АПЛ, пусть сидят на лавке там и можно вызывать (конечно, тренировки там другие) но блин, тренировки и реальная игра - это разные вещи. Могу только выделить Зинченко, его тренировки с Пепом приносят какие-то плоды для СУ, но не Ярмоленко. Да, стоит отметить, что он участвовал во втором голе против ТТХ и сбил Бэйла, но это такие редкие случаи, что любой игрок из УПЛ мог бы занять его место, кто-то молодой, кто-то кто будет развиваться, а нее Ярмола в 31 год. Хорошо что хоть Коноплянку не позвал как обычно.
    Ярмоленко сидит на банке, потому что не может или не хочет меняться под требования тренера. Тем не менее дрибблинг, скорость, удар, чутье у него на уровне и конкурентам в сборной надо еще много поесть говна чтобы сравняться.
    Ссылка
    andre_lui
      andre_lui, 25.10.2020 12:29
    +1
    А разве Шевченко так говорил？Речь шла об интенсивности чемпионатов в разных странах и то, что дальнейший рост сборной зависит и от роста чемпионата. Шевчук может сколько угодно не соглашаться с целями и возможными результатами задачи, довольсвуясь первым решенным примером. Они на разных уровнях. Слава Богу, что тренер Шевченко. А Шевчук на кусок хлеба зарабатывает своими "мнениями" или тут еще журналисты помогают.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 25.10.2020 12:16
    +1
    Згоден з Шевчуком тут на всі 100
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 25.10.2020 13:33
    0
    Robert Monroe, 25.10.2020 12:42
    По поводу "любой игрок из УПЛ". Один из лучших молодых игроков (и бомбардиров) УПЛ Марьян Швед грел банку в Селтике, а теперь делает то же самое в бельгийском середняке Мехелене. И оба эти клуба куда слабее Вест Хэма. Поэтому эти сказки не надо рассказывать.
    Я и забыл, что есть Швед. Но вот вопрос, разве Ярмоленко тянет на отличного игрока? Ему 31 год, а игры которой от него ждут - нет. Кто-то ниже написал "он не может или не хочет меняться под требования тренера" Тогда как этого человека можно вызывать куда-то? Или под тренера Вест Хэма ему впадлу раскрываться, а под Шевченка нет? Его игры в СУ редко бывают удачными. Ему нужна практика, которой у него нет. То, как я вижу его - это ленивый игрок и это бывает видно в СУ. Просто я вижу, что многие прям очень любят Ярмоленка, но не могу понять за что. Игрок явно сдулся. Когда он был в БД, мне нравилось наблюдать за ним, потом вроде начал в ВХ играть, но потом как-то сдулся, еще до его травмы. И кажется это уже второй тренер в ВХ, а Ярмоленко все также нее играет в основе? Вы скажете, у нас нет толковых и лучше Ярмоленка. Но если взять молодого и воспитывать его, он же будет расти, правильно? В то время, как 31 летний Ярмоленко уже не хочет расти и его игры желают лучшего. Или же я не прав в этом? Молодому игроку проще объяснить и сказать что делать. Я вообще и слова не говорил бы насчет Ярмоленка, если бы он показывал игру как Ибрагимович 39 лет или Левандовский 32 года. Хоть к кому-то из них Ярмоленко близок, хоть наполовину? Поймите, я не хейтер Ярмоленка, просто не могу понять, почему ему дают шансы (авансы) а другим нет.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 25.10.2020 13:19
    0
    andre_lui, 25.10.2020 12:31
    Вы вообще футбол смотрите, в частности Украина Испания, Украина Швейцария？
    Да, я смотрю и смотрел эти игры, поэтому пишу это. Я не вижу в его действиях активного футбола.
    Ссылка
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