Вячеслав ШЕВЧУК: «Я не согласен с Шевченко»

Бывший игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился мнением о новичках украинской национальной команды.

«Ребята должны очень много требовать от себя, только тогда им может быть уготован хороший футбольный путь. Недавно главный тренер сборной Украины Андрея Шевченко сказал, что чемпионат Украины ничего не дает сборной. Здесь я с тренером не совсем согласен. Как раз нынешний чемпионат страны дает большую возможность раскрываться молодым талантам, благодаря которым сейчас мы смогли заполнить состав национальной команды…», — считает Шевчук.