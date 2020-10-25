Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Мне нравится игра Тымчика»

Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий назвал самых сильных защитников в УПЛ.

«Мне нравится игра Тымчика. Я видел, как здорово он отыграл за сборную во Львове. Довольно неплохо сыграл. Также отмечу Додо из «Шахтера». Бразилец очень здорово прогрессирует», — сказал Федецкий.