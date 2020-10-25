Фрэнк ЛЭМПАРД: «Это был чистый пенальти»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвел итоги поединка с «Манчестер Юнайтед» (0:0).

«Я думаю, что это был чистый пенальти. Я не видел эпизод в деталях от бровки и считаю, что для судьи в поле это слишком сложная ситуация. Именно для таких моментов мы применяем систему VAR, и в этом случае решение пропустить эпизод было слишком поспешным.

Им следовало внимательнее изучить эпизод и порекомендовать арбитру просмотреть его на мониторе у поля. Если бы он сделал это, то должен был бы назначить пенальти, поэтому я считаю, что здесь произошла ошибка», — отметил Лэмпард.