Фрэнк ЛЭМПАРД: «Это был чистый пенальти»

Наставник «Челси» подвел итоги поединка с «Манчестер Юнайтед» (0:0)

  • 25.10.2020 11:13
  • 416 просмотров
  • 1 комментарий
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Это был чистый пенальти»
© ФК Челси. Фрэнк Лэмпард

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвел итоги поединка с «Манчестер Юнайтед» (0:0).

«Я думаю, что это был чистый пенальти. Я не видел эпизод в деталях от бровки и считаю, что для судьи в поле это слишком сложная ситуация. Именно для таких моментов мы применяем систему VAR, и в этом случае решение пропустить эпизод было слишком поспешным.

Им следовало внимательнее изучить эпизод и порекомендовать арбитру просмотреть его на мониторе у поля. Если бы он сделал это, то должен был бы назначить пенальти, поэтому я считаю, что здесь произошла ошибка», — отметил Лэмпард.

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Источник — ФК Челси

(4 голоса)

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Комментарии
    ВВВ
    online
      ВВВ, 25.10.2020 11:41
    0
    Лемпард мав би знати що суддя звертається до системи ВАР якщо суддя ВАРу йому сигналізує що було порушення.Якщо суддя ВАР нічого не помітив в тому епізоді і суддя в полі теж то навіщо зупиняти гру і дивитись ВАР?
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 25.10.2020 11:41
    0
    Лемпард мав би знати що суддя звертається до системи ВАР якщо суддя ВАРу йому сигналізує що було порушення.Якщо суддя ВАР нічого не помітив в тому епізоді і суддя в полі теж то навіщо зупиняти гру і дивитись ВАР?
    Ссылка
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