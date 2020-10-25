Вячеслав ШЕВЧУК: «Это был один из лучших матчей Шахтера в Лиге чемпионов»

Специалист доволен победой «горняков» над мадридским «Реалом»

  • 25.10.2020 09:27
  • 418 просмотров
  • 7 комментариев
Вячеслав ШЕВЧУК: «Это был один из лучших матчей Шахтера в Лиге чемпионов»
© Футбол 1/2/3. Вячеслав Шевчук

Бывший футболист «Шахтера» Вячеслав Шевчук поделился мнением о победе «горняков» над мадридским «Реалом» (3:2).

— Главный тренер Шахтера Луиш Каштру в матче Лиги чемпионов против Реала был вынужден выпускать на поле молодых футболистов. Трубин, Бондарь и Корниенко справились со своими обязанностями?
— Да. Ребята показали хороший уровень игры и помогли своей команде добыть историческую победу. Скажу больше, это один из лучших матчей Шахтера в Лиге чемпионов за историю по организации игры.

— Перед поединком в Мадриде были опасения относительно итогового результата?
— Конечно. Все-таки это был первый для молодежи матч на таком уровне. Условно вчера эти ребята играли за дубль в первенстве Украины, а сегодня в первой команде в Лиге чемпионов — с Реалом. Круто, когда свои воспитанники выступают в самом престижном европейском клубном турнире. Я был приятно удивлен хладнокровием молодых исполнителей. Более того, наставник горняков в такой ответственный момент дал понюхать пороху и 18-летним Судакову и Вьюннику.

А что касается Корниенко и Бондаря, то видно, что они обладают мужским характером. Они будут драться за свое место в основе, и я желаю им удачи.

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Источник — zbirna.com

(6 голосов)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 25.10.2020 10:36
    0
    ВВВ, 25.10.2020 10:32
    От клоуни динамофільні,все їм не так.Тепер і Реал не такий! В мене питання -а ви більш як 20 років тому таку Барселону обіграли чи недороблену? Шахтар виграв у Реала так то Реал був не той.А Динамо програло Ювентусу так зато в рівній грі! Правда при цьому не створивши жодного гольового моменту,зате володіли м*ячем так само як Юве!
    Реалу этот матч и даром не нужен был. Они готовились к матчу с Барсой. Особо умиляет, что стадион для игры выбрали хуже наших сельских стадионов.
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    bullyUA
    online
      bullyUA, 25.10.2020 10:33
    +1
    Bolshoi, 25.10.2020 10:27
    А мне с Ворсклой понравился.
    И с Рухом классный матч был.
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    ВВВ
    online
      ВВВ, 25.10.2020 10:32
    0
    От клоуни динамофільні,все їм не так.Тепер і Реал не такий! В мене питання -а ви більш як 20 років тому таку Барселону обіграли чи недороблену? Шахтар виграв у Реала так то Реал був не той.А Динамо програло Ювентусу так зато в рівній грі! Правда при цьому не створивши жодного гольового моменту,зате володіли м*ячем так само як Юве!
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    Bolshoi
      Bolshoi, 25.10.2020 10:27
    -1
    А мне с Ворсклой понравился.
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 25.10.2020 10:17
    0
    Для Реала перед Эль Классико этот матч был совсем не нужен. Потренировались с ерзац Барселоной.
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    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 25.10.2020 10:14
    +1
    Будет же ещё и домашний матч против Реала. Вот там и будет дан ответ, что это было.
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    Леха Аксютенко
      Леха Аксютенко, 25.10.2020 09:40
    +5
    Скорее, это был один из худших матчей Реала в ЛЧ...
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    Леха Аксютенко
      Леха Аксютенко, 25.10.2020 09:40
    +5
    Скорее, это был один из худших матчей Реала в ЛЧ...
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 25.10.2020 10:33
    +1
    Bolshoi, 25.10.2020 10:27
    А мне с Ворсклой понравился.
    И с Рухом классный матч был.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 25.10.2020 10:14
    +1
    Будет же ещё и домашний матч против Реала. Вот там и будет дан ответ, что это было.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 25.10.2020 10:36
    0
    ВВВ, 25.10.2020 10:32
    От клоуни динамофільні,все їм не так.Тепер і Реал не такий! В мене питання -а ви більш як 20 років тому таку Барселону обіграли чи недороблену? Шахтар виграв у Реала так то Реал був не той.А Динамо програло Ювентусу так зато в рівній грі! Правда при цьому не створивши жодного гольового моменту,зате володіли м*ячем так само як Юве!
    Реалу этот матч и даром не нужен был. Они готовились к матчу с Барсой. Особо умиляет, что стадион для игры выбрали хуже наших сельских стадионов.
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 25.10.2020 10:32
    0
    От клоуни динамофільні,все їм не так.Тепер і Реал не такий! В мене питання -а ви більш як 20 років тому таку Барселону обіграли чи недороблену? Шахтар виграв у Реала так то Реал був не той.А Динамо програло Ювентусу так зато в рівній грі! Правда при цьому не створивши жодного гольового моменту,зате володіли м*ячем так само як Юве!
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 25.10.2020 10:17
    0
    Для Реала перед Эль Классико этот матч был совсем не нужен. Потренировались с ерзац Барселоной.
    Ссылка
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