Вячеслав ШЕВЧУК: «Это был один из лучших матчей Шахтера в Лиге чемпионов»

Бывший футболист «Шахтера» Вячеслав Шевчук поделился мнением о победе «горняков» над мадридским «Реалом» (3:2).

— Главный тренер Шахтера Луиш Каштру в матче Лиги чемпионов против Реала был вынужден выпускать на поле молодых футболистов. Трубин, Бондарь и Корниенко справились со своими обязанностями?

— Да. Ребята показали хороший уровень игры и помогли своей команде добыть историческую победу. Скажу больше, это один из лучших матчей Шахтера в Лиге чемпионов за историю по организации игры.

— Перед поединком в Мадриде были опасения относительно итогового результата?

— Конечно. Все-таки это был первый для молодежи матч на таком уровне. Условно вчера эти ребята играли за дубль в первенстве Украины, а сегодня в первой команде в Лиге чемпионов — с Реалом. Круто, когда свои воспитанники выступают в самом престижном европейском клубном турнире. Я был приятно удивлен хладнокровием молодых исполнителей. Более того, наставник горняков в такой ответственный момент дал понюхать пороху и 18-летним Судакову и Вьюннику.

А что касается Корниенко и Бондаря, то видно, что они обладают мужским характером. Они будут драться за свое место в основе, и я желаю им удачи.