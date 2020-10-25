Экс-защитник Динамо Бетао поздравил Пеле с 80-летним юбилеем

Экс-защитник киевского «Динамо» бразилец Бетао поздравил с 80-летним юбилеем своего соотечественника Пеле. При этом Бетао вспомнил личную встречу с легендарным Пеле.
«Даже в самых смелых мечтах не мог себе представить, что смогу оказаться так близко от него. Не говоря уже о том, чтобы получить рукопожатие и обняться с ним. Более того, во время одного из поединков Кубка Либертадорес он назвал меня лучшим игроком. Какая честь. Я очень горжусь этим! Наш соотечественник! Спасибо и с Днем рожения, Король!», - написал Бетао.
Отметим, что Бетао выступал в «Динамо» в 2008-2013 годах, а также недолгое время находился в лагере киевского клуба в 2015-м году.
Nem nos meus maiores sonhos, poderia imaginar um dia chegar tão perto dele, quanto mais receber um abraço, um aperto de mão... mais do que isso, em um jogo pela libertadores da América ( @santosfc x América-Mex) na Vila mais famosa do Brasil, ele me escolheu como melhor em campo!! Que honra, que orgulho!! Ele é um dos nossos! Obrigado e Feliz aniversário, Rei ✊🏾👑⚽️ #Pele80 #ORei80
Источник — Sport.ua
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