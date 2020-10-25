Экс-защитник Динамо Бетао поздравил Пеле с 80-летним юбилеем

Экс-защитник киевского «Динамо» бразилец Бетао поздравил с 80-летним юбилеем своего соотечественника Пеле. При этом Бетао вспомнил личную встречу с легендарным Пеле.

«Даже в самых смелых мечтах не мог себе представить, что смогу оказаться так близко от него. Не говоря уже о том, чтобы получить рукопожатие и обняться с ним. Более того, во время одного из поединков Кубка Либертадорес он назвал меня лучшим игроком. Какая честь. Я очень горжусь этим! Наш соотечественник! Спасибо и с Днем рожения, Король!», - написал Бетао.

Отметим, что Бетао выступал в «Динамо» в 2008-2013 годах, а также недолгое время находился в лагере киевского клуба в 2015-м году.