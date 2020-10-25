В поединке 8-го тура группы Б Второй лиги Украины «Кривбасс» обыграл «Балканы» со счетом 1:0.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор поединка.
События матча
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Кривбасс.
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Источник — YouTube
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