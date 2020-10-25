Украинец Орлов вышел в финал турнира ITF

Украинский теннисист Владислав Орлов (АТР, № 417) вышел в финал одиночного разряда на турнире ITF М15 в египетском Шарм-эль-Шейхе.
В полуфинале украинец в трех сетах обыграл японца Шинтаро Мочизуки (АТР, № 710) - 5:7, 6:1, 6:2.
В решающем матче Орлов встретится с голландским теннисистом Гийсом Брувером (АТР, № 499).
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Источник — Sport.ua
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