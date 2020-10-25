Николай КУХАРЕВИЧ: «Я фанат Роналду. Нравятся Кейн, Левандовски и Холланд»

Нападающий львовского «Руха» Николай Кухаревич рассказал, кто из европейских звезд ему больше нравится.
«Мне нравятся такие форварды как Кейн, Роберт Левандовски. Это футболисты очень сильные и разносторонние, которые умеют абсолютно все на футбольном поле. Также есть Холланд, молодой игрок, который мне очень импонирует. Он очень быстро ворвался в футбол топ-уровня и очень уверенно там себя чувствует. Если честно, я фанат Роналду. Он мне очень нравится своей работоспособностью, желанием всегда развиваться».
Источник — ФК Рух Львов
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.