Ференцварош перед матчем с Динамо одержал победу в чемпионате Венгрии

Команда Сергея Реброва обыграла «Уйпешт»

  • 25.10.2020 03:40
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Ференцварош перед матчем с Динамо одержал победу в чемпионате Венгрии
© ФК Ференцварош. Сергей Ребров

В поединке 8-го тура чемпионата Венгрии «Ференцварош», который возглавляет украинский специалист Сергей Ребров, обыграл «Уйпешт» со счетом 2:0.

На 39-й минуте Нгуен открыл счет в матче, а в середине второй половины встречи Сомалия удвоил преимущество хозяев поля.

Приняли участие в матче и украинцы, выступающие за «Ференцварош». Александр Зубков вышел в стартовом составе и был заменен во втором тайме, а Игорь Харатин вышел на поле на 80-й минуте.

После шести проведенных встреч команда Реброва возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрии (5 побед и 1 ничья). Уже на следующей неделе «Ференцварош» будет принимать киевское «Динамо» в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

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Источник — Sport.ua

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