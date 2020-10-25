Ференцварош перед матчем с Динамо одержал победу в чемпионате Венгрии

В поединке 8-го тура чемпионата Венгрии «Ференцварош», который возглавляет украинский специалист Сергей Ребров, обыграл «Уйпешт» со счетом 2:0.

На 39-й минуте Нгуен открыл счет в матче, а в середине второй половины встречи Сомалия удвоил преимущество хозяев поля.

Приняли участие в матче и украинцы, выступающие за «Ференцварош». Александр Зубков вышел в стартовом составе и был заменен во втором тайме, а Игорь Харатин вышел на поле на 80-й минуте.

После шести проведенных встреч команда Реброва возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрии (5 побед и 1 ничья). Уже на следующей неделе «Ференцварош» будет принимать киевское «Динамо» в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов.