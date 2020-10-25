Брюгге Соболя потерпел поражение в чемпионате

В поединке 10-го тура чемпионата Бельгии «Брюгге» на выезде неожиданно проиграл «Хеверле Левен» со счетом 1:2.
В стартовом составе «Брюгге» на поле вышел украинец Эдуард Соболь, который был заменен на 69-й минуте. Украинец в одном из эпизодов встречи был наказан желтой карточкой.
Несмотря на поражение, «Брюгге» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата.
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Источник — Sport.ua
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