Брюгге Соболя потерпел поражение в чемпионате

В поединке 10-го тура чемпионата Бельгии «Брюгге» на выезде неожиданно проиграл «Хеверле Левен» со счетом 1:2.

В стартовом составе «Брюгге» на поле вышел украинец Эдуард Соболь, который был заменен на 69-й минуте. Украинец в одном из эпизодов встречи был наказан желтой карточкой.

Несмотря на поражение, «Брюгге» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата.