ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 октября

В воскресенье, 25 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ФУТБОЛ
14:00. Ингулец - Мариуполь 2,74 - 3,35 - 2,55
17:00. Колос - Минай 1,58 - 3,95 - 6,60
19:30. Заря - Рух 1,48 - 4,65 - 7,65
16:00. Саутгемптон - Эвертон 2,85 - 3,50 - 2,40
21:15. Арсенал - Лестер 1,98 - 3,65 - 3,90
16:00. Беневенто - Наполи 9,28 - 5,35 - 1,30
21:45. Ювентус - Верона 1,48 - 4,55 - 8,50
ТЕННИС
16:30. Азаренка - Сабаленко 1,65 - 2,65
Виталий Петровский, Sport.ua
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