Томаш КЕНДЗЕРА: «Луческу – очень хороший тренер и человек»

Польский защитник «Динамо» Томаш Кендзера дал комментарий в эфире Профутбола по итогам победы над «Александрией» в матче 7-го тура УПЛ (1:0):

– Концовка матча выдалась нервной. Так получилось, потому что мы не реализовали свои моменты в первом тайме. Было очень много шансов забить в первые 15 минут. Мы могли выигрывать даже со счетом 3:0. Но не использовали свои моменты.

– Можно ли сказать, что быстрый гол немного вас расслабил?

– Нет. Мы дальше шли вперед, имели хорошие моменты. Но нужно эти моменты использовать.

– Держали в голове предстоящий матч с «Ференцварошем»?

– Мы думали только о том, чтобы сегодня победить. Знали, что «Шахтер» потерял очки в своем матче. Для нас была очень важна эта победа, и мы ее добились.

– Какие эмоции испытываешь после продления контракта с «Динамо»?

– Я очень доволен, что остаюсь в «Динамо». Этот клуб дал мне шанс. Я приехал из Польши, и здесь мне доверяли. Через «Динамо» попал в национальную сборную Польши. Очень благодарен «Динамо» и не хотел уходить бесплатно. Рад, что в клубе мне доверяют и я мог продлить контракт.

– Мирча Луческу возглавляет «Динамо» уже несколько месяцев. Заметно, что футболисты раскрылись при нем по-другому. Как он изменил команду?

– Луческу – очень хороший тренер и человек. Видно, что вся команда движется вперед и играет лучше, чем раньше.

– Как в команде настраиваются на встречу с бывшим тренером «Динамо» Сергеем Ребровым?

– Думаю, что для нас игра с «Ференцварошем» будет так же важна, как и с «Ювентусом». Нужно взять три очка. Будет тяжелый матч, но мы хорошо подготовимся и постараемся победить.