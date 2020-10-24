Томаш КЕНДЗЕРА: «Луческу – очень хороший тренер и человек»

Польский защитник «Динамо» прокомментировал победу над «Александрией»

  • 24.10.2020 21:01
  • 1821 просмотр
  • 4 комментария
Томаш КЕНДЗЕРА: «Луческу – очень хороший тренер и человек»
© ФК Динамо Киев. Томаш Кендзера

Польский защитник «Динамо» Томаш Кендзера дал комментарий в эфире Профутбола по итогам победы над «Александрией» в матче 7-го тура УПЛ (1:0):

– Концовка матча выдалась нервной. Так получилось, потому что мы не реализовали свои моменты в первом тайме. Было очень много шансов забить в первые 15 минут. Мы могли выигрывать даже со счетом 3:0. Но не использовали свои моменты.

– Можно ли сказать, что быстрый гол немного вас расслабил?

– Нет. Мы дальше шли вперед, имели хорошие моменты. Но нужно эти моменты использовать.

– Держали в голове предстоящий матч с «Ференцварошем»

– Мы думали только о том, чтобы сегодня победить. Знали, что «Шахтер» потерял очки в своем матче. Для нас была очень важна эта победа, и мы ее добились.

– Какие эмоции испытываешь после продления контракта с «Динамо»?

– Я очень доволен, что остаюсь в «Динамо». Этот клуб дал мне шанс. Я приехал из Польши, и здесь мне доверяли. Через «Динамо» попал в национальную сборную Польши. Очень благодарен «Динамо» и не хотел уходить бесплатно. Рад, что в клубе мне доверяют и я мог продлить контракт.

– Мирча Луческу возглавляет «Динамо» уже несколько месяцев. Заметно, что футболисты раскрылись при нем по-другому. Как он изменил команду?

– Луческу – очень хороший тренер и человек. Видно, что вся команда движется вперед и играет лучше, чем раньше.

– Как в команде настраиваются на встречу с бывшим тренером «Динамо» Сергеем Ребровым?

– Думаю, что для нас игра с «Ференцварошем» будет так же важна, как и с «Ювентусом». Нужно взять три очка. Будет тяжелый матч, но мы хорошо подготовимся и постараемся победить.

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Источник — ФК Динамо Киев

(10 голосов)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 24.10.2020 21:46
    0
    Forever_young_8, 24.10.2020 21:10
    Ультрас думают иначе А что думают и хотят ультрас, того хочет бог
    Бро, я те как ты просил написал на email.
    Ссылка
    Forever_young_8
      Forever_young_8, 24.10.2020 21:23
    -1
    Луганчанин, 24.10.2020 21:18
    Чего хочет женщина, того хочет Бог. Ты что то путаешь форевка!
    Я ничего не путаю. Это НОВЫЙ афоризм. Можешь занести его в анналы современной истории
    Ссылка
    Луганчанин
      Луганчанин, 24.10.2020 21:18
    0
    Forever_young_8, 24.10.2020 21:10
    Ультрас думают иначе А что думают и хотят ультрас, того хочет бог
    Чего хочет женщина, того хочет Бог. Ты что то путаешь форевка!
    Ссылка
    Forever_young_8
      Forever_young_8, 24.10.2020 21:10
    0
    Ультрас думают иначе А что думают и хотят ультрас, того хочет бог
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 24.10.2020 21:46
    0
    Forever_young_8, 24.10.2020 21:10
    Ультрас думают иначе А что думают и хотят ультрас, того хочет бог
    Бро, я те как ты просил написал на email.
    Ссылка
    Луганчанин
      Луганчанин, 24.10.2020 21:18
    0
    Forever_young_8, 24.10.2020 21:10
    Ультрас думают иначе А что думают и хотят ультрас, того хочет бог
    Чего хочет женщина, того хочет Бог. Ты что то путаешь форевка!
    Ссылка
    Forever_young_8
      Forever_young_8, 24.10.2020 21:10
    0
    Ультрас думают иначе А что думают и хотят ультрас, того хочет бог
    Ссылка
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