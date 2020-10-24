Острава. Стали известны финалистки

В субботу на турнире WTA Premier в Остраве состоялись матчи 1/2 финала.

Любопытно, что в матче за титул сразятся две представительницы Беларуси.

Острава. 1/2 финала

Мария Саккари – Виктория Азаренко [4] – 1:6, 3:6

Арина Соболенко [3] – Дженнифер Брэди – 6:4, 6:4

Ранее Азаренко и Соболенко играли между собой дважды, оба матча выиграла более опытная теннисистка.