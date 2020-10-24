Острава. Стали известны финалистки

В субботу на турнире WTA Premier в Остраве состоялись матчи 1/2 финала.
Любопытно, что в матче за титул сразятся две представительницы Беларуси.
Острава. 1/2 финала
Мария Саккари – Виктория Азаренко [4] – 1:6, 3:6
Арина Соболенко [3] – Дженнифер Брэди – 6:4, 6:4
Ранее Азаренко и Соболенко играли между собой дважды, оба матча выиграла более опытная теннисистка.
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Источник — Sport.ua
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