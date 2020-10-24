Острава. Стали известны финалистки

В матче за титул сразятся две представительницы Беларуси

  • 24.10.2020 21:04
  • 667 просмотров
  • 2 комментария
Острава. Стали известны финалистки
© WTA. Арина Соболенко

В субботу на турнире WTA Premier в Остраве состоялись матчи 1/2 финала. 

Любопытно, что в матче за титул сразятся две представительницы Беларуси.

Острава. 1/2 финала

 Мария Саккари –  Виктория Азаренко [4] – 1:6, 3:6
 Арина Соболенко [3] –  Дженнифер Брэди – 6:4, 6:4

Ранее Азаренко и Соболенко играли между собой дважды, оба матча выиграла более опытная теннисистка.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Sashamar
    online
      Sashamar, 24.10.2020 21:27
    +3
    Можна поздоровити Азаренку з остаточним поверненням. Три хардових турніра восени - три фінала.
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    Олег Кулініч
      Олег Кулініч, 24.10.2020 21:11
    -5
    Бульбашки? Поважаю))) А де хохлушки?
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    Sashamar
    online
      Sashamar, 24.10.2020 21:27
    +3
    Можна поздоровити Азаренку з остаточним поверненням. Три хардових турніра восени - три фінала.
    Ссылка
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