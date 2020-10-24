Оценки матча Динамо – Александрия. Панькив и Попов стали лучшими игроками

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за матч 7-го тура чемпионата Украины

  • 24.10.2020 20:14
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Оценки матча Динамо – Александрия. Панькив и Попов стали лучшими игроками
© twitter.com/DynamoKyiv

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 7-го тура чемпионата Украины «Динамо» – «Александрия» (1:0). Лучшим игроками стали Юрий Панькив и Денис Попов, получившие оценку 7,0.

Денис Попов (7,0) – защитник «Динамо» провел хороший матч. Конечно, атакующая линия гостей не особо напрягала оборону киевского клуба, но Попов все-равно выделялся уверенными действиями. Один раз центрбек не уследил за рывком Ситало, но совершил тактический фол ценой предупреждения. Стал автором победного гола своей команды

Юрий Панькив (7,0) – во многом благодаря голкиперу «Александрии» киевляне ограничились только одним результативным ударом. Панькив не раз выручал гостей, а также уверенно действовал на выходах.

Виталий Миколенко (6,5) – вернувшийся на свою родную позицию футболист доставил на фланге немало проблем александрийцам. Записал в свой актив результативную передачу на 1-й минуте матча.

Валерий Бондаренко (5,5) – проделал большой объем работы в обороне. Оценку защитника занизил эпизод в начале поединка, когда его на фланге обыграл Миколенко, сделавший голевую передачу.

Виктор Цыганков (6,5) – провел не самую лучшую свою игру, но был одним из самых активных созидателей в составе своей команды.

Владислав Бабогло (6,0) – провел хороший матч, не раз подстраховывая партнеров.

Оценки Sport.ua за матч «Динамо» – «Александрия» – 1:0:

  

Замены «Динамо»: Владислав Супряга - 6,0; Николай Шапаренко - 5,0; Александр Караваев - 5,5; Беньямин Вербич - 5,5; Владимир Шепелев - б/о.

Замены «Александрии»: Тимур Стецьков - 6,0; Дмитрий Гречишкин - 5,5; Денис Безбородько - 5,5; Андрей Глоба - б/о; Кирилл Ковалец - б/о.

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Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

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Источник — Sport.ua

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