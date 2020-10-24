ШАРАН: «Не понимаю, для чего Динамо нужны симпатии со стороны арбитра»

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал поражение в матче 7-го тура УПЛ от «Динамо» (0:1):

«Конечно, перед матчем мы прекрасно понимали, в каком функциональном состоянии находимся, и надеялись, прежде всего, на то, что сегодня правильно сыграем в защите. Второй матч подряд мы проводим с тремя центральными защитниками, но при этом сегодня пропустили гол уже на первой минуте. Конечно, ребята не ожидали этого, и было видно волнение как молодых футболистов, так и опытных. Волновались, наверное, все, кроме Панькива. В дебюте матча «Динамо» могло забивать еще 2–3 мяча, но здорово в этих моментах сыграл наш вратарь.

Потом игра выровнялась в том плане, что у наших ворот уже не было таких моментов, как в первые 15 минут игры. Мы надеялись удержать этот счет в первом тайме, а после перерыва – усилить нашу атакующую линию и стараться прессинговать динамовцев на их половине поля. Но, в итоге, в атаке мы, конечно, мало что создали. Впрочем, был у нас один момент, когда мы могли сравнять счет.

После двухнедельной эпидемии коронавируса в нашей команды все футболисты собрались вместе лишь за 2–3 дня до сегодняшнего матча. Было очень тяжело, мы это понимали. А еще есть травмированные, которые, надеюсь, в ближайшее время усилят нашу команду. Как минимум, Вантух, думаю, точно сыграет в следующем матче.

Поздравляю «Динамо» с победой. Правда, не понимаю, для чего «Динамо» еще какие-то симпатии со стороны арбитра. Если бы не VAR, то, уверен, не было б ни этой красной карточки, ни многих желтых карточек».