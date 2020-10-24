ШАРАН: «Не понимаю, для чего Динамо нужны симпатии со стороны арбитра»

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал поражение в матче 7-го тура УПЛ от «Динамо» (0:1):
«Конечно, перед матчем мы прекрасно понимали, в каком функциональном состоянии находимся, и надеялись, прежде всего, на то, что сегодня правильно сыграем в защите. Второй матч подряд мы проводим с тремя центральными защитниками, но при этом сегодня пропустили гол уже на первой минуте. Конечно, ребята не ожидали этого, и было видно волнение как молодых футболистов, так и опытных. Волновались, наверное, все, кроме Панькива. В дебюте матча «Динамо» могло забивать еще 2–3 мяча, но здорово в этих моментах сыграл наш вратарь.
Потом игра выровнялась в том плане, что у наших ворот уже не было таких моментов, как в первые 15 минут игры. Мы надеялись удержать этот счет в первом тайме, а после перерыва – усилить нашу атакующую линию и стараться прессинговать динамовцев на их половине поля. Но, в итоге, в атаке мы, конечно, мало что создали. Впрочем, был у нас один момент, когда мы могли сравнять счет.
После двухнедельной эпидемии коронавируса в нашей команды все футболисты собрались вместе лишь за 2–3 дня до сегодняшнего матча. Было очень тяжело, мы это понимали. А еще есть травмированные, которые, надеюсь, в ближайшее время усилят нашу команду. Как минимум, Вантух, думаю, точно сыграет в следующем матче.
Поздравляю «Динамо» с победой. Правда, не понимаю, для чего «Динамо» еще какие-то симпатии со стороны арбитра. Если бы не VAR, то, уверен, не было б ни этой красной карточки, ни многих желтых карточек».
Источник — Динамо Киев от Шурика
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P.S. Ще наприкінці минулого сезонкґу гостро стояло питання нового тренерського штабу в Олександрії. Моя думка - Шарану слід було піти у відставку, адже все що міг він вже дав цій команді, а далі буде тільки деградація. Шкода, адже хороший був колектив, але для розвитку потрібно зміна тренера щоб рухатися вперед. Шарану слід шукати для себе нові виклики, тренер як для УПЛ хороший, але до певного рівня ( знову ж таки - це моя суб'єктивна думка), і команди типу Рух, ФК Львів, Олімпік... З радістю би запросили його до роботи....
хотя, может сиспатия в том заключается, что не выгнал двоих-троих и минут 10-15 не добавил....
хотя, может сиспатия в том заключается, что не выгнал двоих-троих и минут 10-15 не добавил....
Радуйся, що динамівці не реалізували свої моменти на початку зустрічі.
Арбітр відсудив абсолютно адекватно
хотя, может сиспатия в том заключается, что не выгнал двоих-троих и минут 10-15 не добавил....
Арбітр відсудив абсолютно адекватно
Радуйся, що динамівці не реалізували свої моменти на початку зустрічі.
P.S. Ще наприкінці минулого сезонкґу гостро стояло питання нового тренерського штабу в Олександрії. Моя думка - Шарану слід було піти у відставку, адже все що міг він вже дав цій команді, а далі буде тільки деградація. Шкода, адже хороший був колектив, але для розвитку потрібно зміна тренера щоб рухатися вперед. Шарану слід шукати для себе нові виклики, тренер як для УПЛ хороший, але до певного рівня ( знову ж таки - це моя суб'єктивна думка), і команди типу Рух, ФК Львів, Олімпік... З радістю би запросили його до роботи....
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