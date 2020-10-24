ШАРАН: «Не понимаю, для чего Динамо нужны симпатии со стороны арбитра»

Главный тренер «Александрии» прокомментировал поражение от «Динамо»

  • 24.10.2020 20:39
  • 5329 просмотров
  • 18 комментариев
ШАРАН: «Не понимаю, для чего Динамо нужны симпатии со стороны арбитра»
© dynamo.kiev.ua. Владимир Шаран

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал поражение в матче 7-го тура УПЛ от «Динамо» (0:1):

«Конечно, перед матчем мы прекрасно понимали, в каком функциональном состоянии находимся, и надеялись, прежде всего, на то, что сегодня правильно сыграем в защите. Второй матч подряд мы проводим с тремя центральными защитниками, но при этом сегодня пропустили гол уже на первой минуте. Конечно, ребята не ожидали этого, и было видно волнение как молодых футболистов, так и опытных. Волновались, наверное, все, кроме Панькива. В дебюте матча «Динамо» могло забивать еще 2–3 мяча, но здорово в этих моментах сыграл наш вратарь.

Потом игра выровнялась в том плане, что у наших ворот уже не было таких моментов, как в первые 15 минут игры. Мы надеялись удержать этот счет в первом тайме, а после перерыва – усилить нашу атакующую линию и стараться прессинговать динамовцев на их половине поля. Но, в итоге, в атаке мы, конечно, мало что создали. Впрочем, был у нас один момент, когда мы могли сравнять счет.

После двухнедельной эпидемии коронавируса в нашей команды все футболисты собрались вместе лишь за 2–3 дня до сегодняшнего матча. Было очень тяжело, мы это понимали. А еще есть травмированные, которые, надеюсь, в ближайшее время усилят нашу команду. Как минимум, Вантух, думаю, точно сыграет в следующем матче.

Поздравляю «Динамо» с победой. Правда, не понимаю, для чего «Динамо» еще какие-то симпатии со стороны арбитра. Если бы не VAR, то, уверен, не было б ни этой красной карточки, ни многих желтых карточек».

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(42 голоса)

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Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
      Vbolivalnyk-Peter, 24.10.2020 21:53
    +2
    Чувак скиглить бо не заробив обіцяні Шахтарем бонуси за відібрані очки в Динамо - мусить щось казати, хоча потрібно дивитися в першу чергу на свою гру.
    P.S. Ще наприкінці минулого сезонкґу гостро стояло питання нового тренерського штабу в Олександрії. Моя думка - Шарану слід було піти у відставку, адже все що міг він вже дав цій команді, а далі буде тільки деградація. Шкода, адже хороший був колектив, але для розвитку потрібно зміна тренера щоб рухатися вперед. Шарану слід шукати для себе нові виклики, тренер як для УПЛ хороший, але до певного рівня ( знову ж таки - це моя суб'єктивна думка), і команди типу Рух, ФК Львів, Олімпік... З радістю би запросили його до роботи....
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 24.10.2020 21:34
    +6
    serge_kr, 24.10.2020 21:03
    потому что - Гнилое шубное позорище
    .... не смогло сегодня обыграть Ворсклу даже с заряженным судейкой
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 24.10.2020 21:32
    +2
    Пора или работу , или пить БРОСАТЬ.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 24.10.2020 21:30
    +3
    Олег Тимофеюк, 24.10.2020 20:46
    Как это зачем? Чтобы по итогу сезона остаться хотя бы на втором месте.
    Не , сам шахотёр не дотянет , токмо за счёт удалений у соперников.
    Ссылка
    Robert Monroe
      Robert Monroe, 24.10.2020 21:28
    +7
    Шаран бы не позорился - там по судейству и зацепиться не за что. Да и Александрия даже на ничью не наиграла.
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 24.10.2020 21:25
    +6
    Сдурело тело окончательно
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 24.10.2020 21:23
    -2
    Муґунот Уух, 24.10.2020 21:06
    Шаран - долбо*б: симпатизировал бы, то или ВАР не поел бы смотреть, или после просмотраигорчичник бы оставил и малого не выгнал.и нормально времени в конце добавил
    хотя, может сиспатия в том заключается, что не выгнал двоих-троих и минут 10-15 не добавил....
    Три пенальти в ворота Динамо не поставил = топит за Динамо
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 24.10.2020 21:19
    +9
    По ходу карона вірус Олександрію не покинув але тут він вразив мозок тренера.
    Ссылка
    Robert Monroe
      Robert Monroe, 24.10.2020 21:15
    +1
    .
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 24.10.2020 21:06
    +11
    Шаран - долбо*б: симпатизировал бы, то или ВАР не поел бы смотреть, или после просмотраигорчичник бы оставил и малого не выгнал.и нормально времени в конце добавил
    хотя, может сиспатия в том заключается, что не выгнал двоих-троих и минут 10-15 не добавил....
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 24.10.2020 21:05
    +5
    0лух...де червона майкону?)))
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 24.10.2020 21:03
    -13
    потому что - Гнилое шубное позорище
    Ссылка
    alekos59
      alekos59, 24.10.2020 21:03
    +12
    Шаран! Работай, шевели плавниками!!! Покорители ЛЕ, твою мать!
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 24.10.2020 20:59
    +10
    шаран--а чего вар стецька твоего --который раз 5 нарушил правила --не наварил
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 24.10.2020 20:56
    +9
    шаран--варнулся на всю голову
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 24.10.2020 20:54
    +9
    Шаран. Давай конкретно, по-епізодам, де арбітр свистів безпідставно на користь Динамо? Надути щоки та всі свої біди валити на когось кожен майстер.
    Радуйся, що динамівці не реалізували свої моменти на початку зустрічі.
    Ссылка
    vishu
      vishu, 24.10.2020 20:53
    +10
    Не розумію що це дніще меле і чого ниє.
    Арбітр відсудив абсолютно адекватно
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 24.10.2020 20:46
    -14
    Как это зачем? Чтобы по итогу сезона остаться хотя бы на втором месте.
    Ссылка
    alekos59
      alekos59, 24.10.2020 21:03
    +12
    Шаран! Работай, шевели плавниками!!! Покорители ЛЕ, твою мать!
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 24.10.2020 21:06
    +11
    Шаран - долбо*б: симпатизировал бы, то или ВАР не поел бы смотреть, или после просмотраигорчичник бы оставил и малого не выгнал.и нормально времени в конце добавил
    хотя, может сиспатия в том заключается, что не выгнал двоих-троих и минут 10-15 не добавил....
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 24.10.2020 20:59
    +10
    шаран--а чего вар стецька твоего --который раз 5 нарушил правила --не наварил
    Ссылка
    vishu
      vishu, 24.10.2020 20:53
    +10
    Не розумію що це дніще меле і чого ниє.
    Арбітр відсудив абсолютно адекватно
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 24.10.2020 21:19
    +9
    По ходу карона вірус Олександрію не покинув але тут він вразив мозок тренера.
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 24.10.2020 20:56
    +9
    шаран--варнулся на всю голову
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 24.10.2020 20:54
    +9
    Шаран. Давай конкретно, по-епізодам, де арбітр свистів безпідставно на користь Динамо? Надути щоки та всі свої біди валити на когось кожен майстер.
    Радуйся, що динамівці не реалізували свої моменти на початку зустрічі.
    Ссылка
    Robert Monroe
      Robert Monroe, 24.10.2020 21:28
    +7
    Шаран бы не позорился - там по судейству и зацепиться не за что. Да и Александрия даже на ничью не наиграла.
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 24.10.2020 21:34
    +6
    serge_kr, 24.10.2020 21:03
    потому что - Гнилое шубное позорище
    .... не смогло сегодня обыграть Ворсклу даже с заряженным судейкой
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 24.10.2020 21:25
    +6
    Сдурело тело окончательно
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 24.10.2020 21:05
    +5
    0лух...де червона майкону?)))
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 24.10.2020 21:30
    +3
    Олег Тимофеюк, 24.10.2020 20:46
    Как это зачем? Чтобы по итогу сезона остаться хотя бы на втором месте.
    Не , сам шахотёр не дотянет , токмо за счёт удалений у соперников.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
      Vbolivalnyk-Peter, 24.10.2020 21:53
    +2
    Чувак скиглить бо не заробив обіцяні Шахтарем бонуси за відібрані очки в Динамо - мусить щось казати, хоча потрібно дивитися в першу чергу на свою гру.
    P.S. Ще наприкінці минулого сезонкґу гостро стояло питання нового тренерського штабу в Олександрії. Моя думка - Шарану слід було піти у відставку, адже все що міг він вже дав цій команді, а далі буде тільки деградація. Шкода, адже хороший був колектив, але для розвитку потрібно зміна тренера щоб рухатися вперед. Шарану слід шукати для себе нові виклики, тренер як для УПЛ хороший, але до певного рівня ( знову ж таки - це моя суб'єктивна думка), і команди типу Рух, ФК Львів, Олімпік... З радістю би запросили його до роботи....
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 24.10.2020 21:32
    +2
    Пора или работу , или пить БРОСАТЬ.
    Ссылка
    Robert Monroe
      Robert Monroe, 24.10.2020 21:15
    +1
    .
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