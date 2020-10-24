Матч Реала и Шахтера стал самым рейтинговым на ТВ в Испании в 1-м туре ЛЧ

Поединок между мадридским «Реалом» и донецким «Шахтером» (2:3) стал самым рейтинговым на испанском телевидении в рамках первого игрового дня группового раунда Лиги чемпионов.

На платформе Movistar+ игру «Реала» и «Шахтера» посмотрели порядка 686 тысяч зрителей.

На втором месте по просмотрам оказался поединок «Барселоны» и «Ференцвароша», который по телевидению смотрели 585 тысяч зрителей.

Далее идут встречи «Баварии» и «Атлетико» (477 тысяч зрителей), «Челси» и «Севильи» (219 тысяч зрителей) и киевского «Динамо» с «Ювентусом» (74 тысячи зрителей).