Марта Костюк вышла в финал турнира ITF в США

Украинская теннисистка Марта Костюк (№113 WTA) вышла в финал 80-тысячника ITF в Мэйконе, США.
В матче 1/2 финала 18-летняя украинка обыграла Магдалену Фрех из Польши (№165 WTA).
Мэйкон. 1/2 финала
Марта Костюк (Украина) – Магдалена Фрех (Польша) – 6:3, 6:2
В финале Костюк сразится против Кэтрин Беллис из США (№173 WTA).
Отметим, что Марта уже обеспечила себе личный рекорд в рейтинге WTA, победа на турнире позволит ей дебютировать в первой сотне.
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Источник — Sport.ua
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Добре, що вдалося конвертувати втому і відсутність вбивчого удару польки в свою перемогу.
Завтра треба грати значно краще, інакше буде дуже важко.
Даёшь топ 100, затем топ 50, топ 20, топ 10, топ 5, топ 1 Такое вот скромное пожелание)
Добре, що вдалося конвертувати втому і відсутність вбивчого удару польки в свою перемогу.
Завтра треба грати значно краще, інакше буде дуже важко.
Даёшь топ 100, затем топ 50, топ 20, топ 10, топ 5, топ 1 Такое вот скромное пожелание)
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