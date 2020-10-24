Марта Костюк вышла в финал турнира ITF в США

Украинская теннисистка Марта Костюк (№113 WTA) вышла в финал 80-тысячника ITF в Мэйконе, США.

В матче 1/2 финала 18-летняя украинка обыграла Магдалену Фрех из Польши (№165 WTA).

Мэйкон. 1/2 финала

Марта Костюк (Украина) – Магдалена Фрех (Польша) – 6:3, 6:2

В финале Костюк сразится против Кэтрин Беллис из США (№173 WTA).

Отметим, что Марта уже обеспечила себе личный рекорд в рейтинге WTA, победа на турнире позволит ей дебютировать в первой сотне.