Марта Костюк вышла в финал турнира ITF в США

Украинка находится на расстоянии одной победы от места в первой сотне мирового рейтинга

  • 24.10.2020 20:08
  • 1869 просмотров
  • 12 комментариев
Марта Костюк вышла в финал турнира ITF в США
© WTA. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№113 WTA) вышла в финал 80-тысячника ITF в Мэйконе, США.

В матче 1/2 финала 18-летняя украинка обыграла Магдалену Фрех из Польши (№165 WTA).

Мэйкон. 1/2 финала
Марта Костюк (Украина) – Магдалена Фрех (Польша) – 6:3, 6:2

В финале Костюк сразится против Кэтрин Беллис из США (№173 WTA).

Отметим, что Марта уже обеспечила себе личный рекорд в рейтинге WTA, победа на турнире позволит ей дебютировать в первой сотне.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 24.10.2020 20:51
    +3
    vishu, 24.10.2020 20:38
    Ти теніс дивишся взагалі? Деградувала Даяна справді страшно. Так буває, коли теніс починає конкурувати із пісеньками, як у Даяни. Розпилюється на всяку дурню і водночас разом із цим людина губить час свій, заодно і кар'єру
    Тому що клепок в голові не вистачає.
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 24.10.2020 20:41
    -4
    vishu, 24.10.2020 20:38
    Ти теніс дивишся взагалі? Деградувала Даяна справді страшно. Так буває, коли теніс починає конкурувати із пісеньками, як у Даяни. Розпилюється на всяку дурню і водночас разом із цим людина губить час свій, заодно і кар'єру
    А в чому велика деградація? Чи вона десь у топах була? Топтання на місці- більш підходить.
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 24.10.2020 20:39
    +4
    Марту з перемогою! Сьогодні Марта знову показала вдалу гру в довгих розіграшах. Емоції після втрат хороших моментів були, але після них Марта не зливалася, як минулого року, а навпаки відразу переломлювала гру на свою користь. Проблема як завжди з реалізацією останнього очка в геймах, та відсутність подачі, яка була чудом з’явилась на US open. Була б подача, в Марти був би кращий настрій, а з відти й гра загалом.
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 24.10.2020 20:39
    +1
    Александр Ад, 24.10.2020 20:36
    щє в лютому Даяна була лідером збірной на вдібірковому турнірі.
    І то правда. Ще рано її списувати,тим більше в останньому матчі непогано грала. Най тренується, а там will see!)
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    vishu
      vishu, 24.10.2020 20:38
    +5
    Mazyr2412, 24.10.2020 20:32
    Вже так страшно деградувала?) Марта най спочатку і того доб'ється. А так, бажаю успіхів всім нашим дівчатам!
    Ти теніс дивишся взагалі? Деградувала Даяна справді страшно. Так буває, коли теніс починає конкурувати із пісеньками, як у Даяни. Розпилюється на всяку дурню і водночас разом із цим людина губить час свій, заодно і кар'єру
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 24.10.2020 20:36
    +3
    vishu, 24.10.2020 20:19
    якщо буде пахати - буде толк і діло. а як не буде - стане як Даяна (( яка деградувала страшне за останні рік-півтори
    щє в лютому Даяна була лідером збірной на вдібірковому турнірі.
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 24.10.2020 20:32
    +1
    vishu, 24.10.2020 20:19
    якщо буде пахати - буде толк і діло. а як не буде - стане як Даяна (( яка деградувала страшне за останні рік-півтори
    Вже так страшно деградувала?) Марта най спочатку і того доб'ється. А так, бажаю успіхів всім нашим дівчатам!
    Ссылка
    vishu
      vishu, 24.10.2020 20:19
    +3
    якщо буде пахати - буде толк і діло. а як не буде - стане як Даяна (( яка деградувала страшне за останні рік-півтори
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 24.10.2020 20:19
    +3
    Посередній матч від Марти, але полька з середини першого сету грала ще гірше.
    Добре, що вдалося конвертувати втому і відсутність вбивчого удару польки в свою перемогу.
    Завтра треба грати значно краще, інакше буде дуже важко.
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 24.10.2020 20:17
    -3
    Наконец Марта попала в сотню
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 24.10.2020 20:17
    +2
    Молодец! Жаль, не смог посмотреть 2 последних её матча. Надеюсь, завтра соберусь.
    Даёшь топ 100, затем топ 50, топ 20, топ 10, топ 5, топ 1 Такое вот скромное пожелание)
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 24.10.2020 20:13
    +2
    молодец,хотя почти каждый гейм веласьупорная борьба на больше-меньше.
    Ссылка
    vishu
      vishu, 24.10.2020 20:38
    +5
    Mazyr2412, 24.10.2020 20:32
    Вже так страшно деградувала?) Марта най спочатку і того доб'ється. А так, бажаю успіхів всім нашим дівчатам!
    Ти теніс дивишся взагалі? Деградувала Даяна справді страшно. Так буває, коли теніс починає конкурувати із пісеньками, як у Даяни. Розпилюється на всяку дурню і водночас разом із цим людина губить час свій, заодно і кар'єру
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 24.10.2020 20:39
    +4
    Марту з перемогою! Сьогодні Марта знову показала вдалу гру в довгих розіграшах. Емоції після втрат хороших моментів були, але після них Марта не зливалася, як минулого року, а навпаки відразу переломлювала гру на свою користь. Проблема як завжди з реалізацією останнього очка в геймах, та відсутність подачі, яка була чудом з’явилась на US open. Була б подача, в Марти був би кращий настрій, а з відти й гра загалом.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 24.10.2020 20:51
    +3
    vishu, 24.10.2020 20:38
    Ти теніс дивишся взагалі? Деградувала Даяна справді страшно. Так буває, коли теніс починає конкурувати із пісеньками, як у Даяни. Розпилюється на всяку дурню і водночас разом із цим людина губить час свій, заодно і кар'єру
    Тому що клепок в голові не вистачає.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 24.10.2020 20:36
    +3
    vishu, 24.10.2020 20:19
    якщо буде пахати - буде толк і діло. а як не буде - стане як Даяна (( яка деградувала страшне за останні рік-півтори
    щє в лютому Даяна була лідером збірной на вдібірковому турнірі.
    Ссылка
    vishu
      vishu, 24.10.2020 20:19
    +3
    якщо буде пахати - буде толк і діло. а як не буде - стане як Даяна (( яка деградувала страшне за останні рік-півтори
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 24.10.2020 20:19
    +3
    Посередній матч від Марти, але полька з середини першого сету грала ще гірше.
    Добре, що вдалося конвертувати втому і відсутність вбивчого удару польки в свою перемогу.
    Завтра треба грати значно краще, інакше буде дуже важко.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 24.10.2020 20:17
    +2
    Молодец! Жаль, не смог посмотреть 2 последних её матча. Надеюсь, завтра соберусь.
    Даёшь топ 100, затем топ 50, топ 20, топ 10, топ 5, топ 1 Такое вот скромное пожелание)
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 24.10.2020 20:13
    +2
    молодец,хотя почти каждый гейм веласьупорная борьба на больше-меньше.
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 24.10.2020 20:39
    +1
    Александр Ад, 24.10.2020 20:36
    щє в лютому Даяна була лідером збірной на вдібірковому турнірі.
    І то правда. Ще рано її списувати,тим більше в останньому матчі непогано грала. Най тренується, а там will see!)
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 24.10.2020 20:32
    +1
    vishu, 24.10.2020 20:19
    якщо буде пахати - буде толк і діло. а як не буде - стане як Даяна (( яка деградувала страшне за останні рік-півтори
    Вже так страшно деградувала?) Марта най спочатку і того доб'ється. А так, бажаю успіхів всім нашим дівчатам!
    Ссылка
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