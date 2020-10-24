Атлетико вел переговоры о покупке Соломона до перехода того в Шахтер

В настоящий момент мадридский клуб продолжает отслеживать израильского вингера

  • 24.10.2020 19:49
  • 441 просмотр
  • 1 комментарий
Атлетико вел переговоры о покупке Соломона до перехода того в Шахтер
© ФК Шахтер. Манор Соломон

Мадридский «Атлетико» вел предметные переговоры о переходе вингера Манора Соломона, еще когда тот выступал на родине за «Маккаби» из Петах-Тиквы.

Два года назад израильский бизнесмен Идан Офер, которому принадлежит 30% акций «Атлетико» вел переговоры с президентом «Маккаби» Амосом Лузоном о трансфере Соломона. За сделку мадридцы были готовы заплатить 2,5 миллиона евро, и уже согласовали условия сотрудничества с самим футболистом, но в последний момент «Маккаби» затребовал больше денег.

«Атлетико» планировал сразу после приобретения отправить Соломона в аренду на полтора сезона в «Монако», который тогда тренировал Леонарду Жардим. Португальский тренер считал Соломона очень способным игроком, и хотел видеть вингера среди своих подопечных даже на условиях аренды.

Как известно, в итоге в борьбу за Соломона вклинился «Шахтер», который предложил за вингера 6 миллионов евро, и подписал с ним 5-летний контракт.

В настоящий момент «Атлетико» продолжает следить за Соломоном, но в мадридском клубе понимают, что президент «Шахтера» Ринат Ахметов запросит за переход израильтянина гораздо больше, чем 6 миллионов евро, которые потратил на него в начале 2019-го.

Напомним, Манор Соломон стал автором победного мяча «Шахтера» в Мадриде, когда «горняки» со счетом 3:2 сенсационно обыграли «Реал». Кроме того, израильтянин также забил за донецкую команду сегодня во время ничейного матча чемпионата с «Ворсклой» (1:1).

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Источник — Sport5

(3 голоса)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 24.10.2020 20:18
    0
    Хороший гравець. Аж дивно, що не бразилець, бо по-манері грі схожий на них.
    Якщо його Палкін не перетримає, то заробить хороші гроші, а якщо буде як з Тайсоном, то загубить Соломона.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 24.10.2020 20:18
    0
    Хороший гравець. Аж дивно, що не бразилець, бо по-манері грі схожий на них.
    Якщо його Палкін не перетримає, то заробить хороші гроші, а якщо буде як з Тайсоном, то загубить Соломона.
    Ссылка
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