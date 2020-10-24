Атлетико вел переговоры о покупке Соломона до перехода того в Шахтер

Мадридский «Атлетико» вел предметные переговоры о переходе вингера Манора Соломона, еще когда тот выступал на родине за «Маккаби» из Петах-Тиквы.

Два года назад израильский бизнесмен Идан Офер, которому принадлежит 30% акций «Атлетико» вел переговоры с президентом «Маккаби» Амосом Лузоном о трансфере Соломона. За сделку мадридцы были готовы заплатить 2,5 миллиона евро, и уже согласовали условия сотрудничества с самим футболистом, но в последний момент «Маккаби» затребовал больше денег.

«Атлетико» планировал сразу после приобретения отправить Соломона в аренду на полтора сезона в «Монако», который тогда тренировал Леонарду Жардим. Португальский тренер считал Соломона очень способным игроком, и хотел видеть вингера среди своих подопечных даже на условиях аренды.

Как известно, в итоге в борьбу за Соломона вклинился «Шахтер», который предложил за вингера 6 миллионов евро, и подписал с ним 5-летний контракт.

В настоящий момент «Атлетико» продолжает следить за Соломоном, но в мадридском клубе понимают, что президент «Шахтера» Ринат Ахметов запросит за переход израильтянина гораздо больше, чем 6 миллионов евро, которые потратил на него в начале 2019-го.

Напомним, Манор Соломон стал автором победного мяча «Шахтера» в Мадриде, когда «горняки» со счетом 3:2 сенсационно обыграли «Реал». Кроме того, израильтянин также забил за донецкую команду сегодня во время ничейного матча чемпионата с «Ворсклой» (1:1).