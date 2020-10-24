ВИДЕО. Как Шапаренко был удален за грубую игру в матче УПЛ

«Динамо» выиграло у «Александрии» в матче 7-го тура УПЛ, однако в конце встречи киевляне остались в меньшинстве из-за удаления полузащитника Николая Шапаренко.
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Источник — Sport.ua
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До речі, вже не першу гру спостерігаю за діями Шапаренка і хочу сказати, що в нього дуже великий брак в передачах. В основному він віддає пас або в ноги, або трішки назад. Дивно, що гравець на такому рівні допускає такі дитячі помилки.
як пише "Книжка"...прямою ногою вище гомілкостопу - пряма червона!
До речі, вже не першу гру спостерігаю за діями Шапаренка і хочу сказати, що в нього дуже великий брак в передачах. В основному він віддає пас або в ноги, або трішки назад. Дивно, що гравець на такому рівні допускає такі дитячі помилки.
як пише "Книжка"...прямою ногою вище гомілкостопу - пряма червона!
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