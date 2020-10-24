ВИДЕО. Как Шапаренко был удален за грубую игру в матче УПЛ

Хавбек «Динамо» не доиграл матч УПЛ

  • 24.10.2020 19:08
  • 5214 просмотров
  • 8 комментариев
ВИДЕО. Как Шапаренко был удален за грубую игру в матче УПЛ
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» выиграло у «Александрии» в матче 7-го тура УПЛ, однако в конце встречи киевляне остались в меньшинстве из-за удаления полузащитника Николая Шапаренко.

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Источник — Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 24.10.2020 19:55
    +1
    Шапаренко все делает с добрым лицом, а значит без злого умысла
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
      Rostislav Zdorenko, 24.10.2020 19:55
    +1
    Чистая красная. Долбитесь в глаза дальше дырявые совы
    Ссылка
    Hiromant
      Hiromant, 24.10.2020 19:44
    +1
    Сначала он попал по мячу, и нога была на уровне газона, а потом по инерции въехал в ногу Безбородько уже на уровне голеностопа... Желтая и никак иначе.
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    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 24.10.2020 19:39
    +3
    На червону там не тягнуло, нога Шапаренка була зігнута . Але буде Колі урок на майбутнє. Момент він програв в досить простому моменті.
    До речі, вже не першу гру спостерігаю за діями Шапаренка і хочу сказати, що в нього дуже великий брак в передачах. В основному він віддає пас або в ноги, або трішки назад. Дивно, що гравець на такому рівні допускає такі дитячі помилки.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 24.10.2020 19:32
    +2
    левая карта. Таких моментов пруд пруди в футболе, судейке в ухо шепнули, давай удаляй от прокротовсого фыфыфу, чтобы Коля не сыграл против шлака
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 24.10.2020 19:29
    -4
    Еб...тый, шапор., так и в больницу можно уехать
    Ссылка
    Serhii Kibkalo
    online
      Serhii Kibkalo, 24.10.2020 19:25
    0
    maxno, 24.10.2020 19:19
    левая красная карточка
    не думаю!
    як пише "Книжка"...прямою ногою вище гомілкостопу - пряма червона!
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    maxno
    online
      maxno, 24.10.2020 19:19
    +2
    левая красная карточка
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 24.10.2020 19:39
    +3
    На червону там не тягнуло, нога Шапаренка була зігнута . Але буде Колі урок на майбутнє. Момент він програв в досить простому моменті.
    До речі, вже не першу гру спостерігаю за діями Шапаренка і хочу сказати, що в нього дуже великий брак в передачах. В основному він віддає пас або в ноги, або трішки назад. Дивно, що гравець на такому рівні допускає такі дитячі помилки.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 24.10.2020 19:32
    +2
    левая карта. Таких моментов пруд пруди в футболе, судейке в ухо шепнули, давай удаляй от прокротовсого фыфыфу, чтобы Коля не сыграл против шлака
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 24.10.2020 19:19
    +2
    левая красная карточка
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 24.10.2020 19:55
    +1
    Шапаренко все делает с добрым лицом, а значит без злого умысла
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
      Rostislav Zdorenko, 24.10.2020 19:55
    +1
    Чистая красная. Долбитесь в глаза дальше дырявые совы
    Ссылка
    Hiromant
      Hiromant, 24.10.2020 19:44
    +1
    Сначала он попал по мячу, и нога была на уровне газона, а потом по инерции въехал в ногу Безбородько уже на уровне голеностопа... Желтая и никак иначе.
    Ссылка
    Serhii Kibkalo
    online
      Serhii Kibkalo, 24.10.2020 19:25
    0
    maxno, 24.10.2020 19:19
    левая красная карточка
    не думаю!
    як пише "Книжка"...прямою ногою вище гомілкостопу - пряма червона!
    Ссылка
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