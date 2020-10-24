Львов – Днепр-1. Стартовые составы команд

В субботу, 24 октября, состоится матч 7-го тура чемпионата Украины, в котором «Львов» сыграет против «Днепра-1».
Поединок пройдет в Львове на «Арене Львов», стартовый свисток прозвучит в 19:30.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Стали известны стартовые составы команд.
«Львов»: 12. Костик, 99 Михоби, 5. Кравчук, 22 Махмутович, 47. Грисьо, 20. Клименчук, 7. Шина, 8. Айнсалу, 9. Кошман, 96. Сабино, 13 Ныч.
Запасные: 94. Пеньков, 33 Борзенко, 19 Казлаускас, 4. Комарец, 25 Черьяк, 10 Богунов, 21 Романчук.
Главный тренер: Георгий Цецадзе.
«Днепр-1»: 23. Сарнавский, 3. Адамюк, 17.Тейлор, 15 Логинов, 24 Дубинчак, 97. Игнатенко, 76 Пихаленок, 29. Назаренко, 10 Булеца, 8. Когут, 7. Довбик.
Запасные: 33. Юрчук, 2. Сафронов, 5. Коркишко, 11. Цуриков, 4. Кравченко, 39. Сваток, 77. Чичиков, 44 Батагов, 20. Ди Франко.
Главный тренер: Игор Йовичевич.
Источник — СК Днепр-1
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