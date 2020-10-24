Львов – Днепр-1. Стартовые составы команд

Матч 7-го тура УПЛ начнется 24 октября в 19:30

  • 24.10.2020 19:01
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  • 1 комментарий
Львов – Днепр-1. Стартовые составы команд
© СК Днепр

В субботу, 24 октября, состоится матч 7-го тура чемпионата Украины, в котором «Львов» сыграет против «Днепра-1».

Поединок пройдет в Львове на «Арене Львов», стартовый свисток прозвучит в 19:30.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Стали известны стартовые составы команд.

«Львов»: 12. Костик, 99 Михоби, 5. Кравчук, 22 Махмутович, 47. Грисьо, 20. Клименчук, 7. Шина, 8. Айнсалу, 9. Кошман, 96. Сабино, 13 Ныч.

Запасные: 94. Пеньков, 33 Борзенко, 19 Казлаускас, 4. Комарец, 25 Черьяк, 10 Богунов, 21 Романчук.

Главный тренер: Георгий Цецадзе.

«Днепр-1»: 23. Сарнавский, 3. Адамюк, 17.Тейлор, 15 Логинов, 24 Дубинчак, 97. Игнатенко, 76 Пихаленок, 29. Назаренко, 10 Булеца, 8. Когут, 7. Довбик.

Запасные: 33. Юрчук, 2. Сафронов, 5. Коркишко, 11. Цуриков, 4. Кравченко, 39. Сваток, 77. Чичиков, 44 Батагов, 20. Ди Франко.

Главный тренер: Игор Йовичевич.

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Источник — СК Днепр-1

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Комментарии
    kerch30
      kerch30, 24.10.2020 19:15
    0
    1тайм 0-4 по традиции
    Ссылка
    kerch30
      kerch30, 24.10.2020 19:15
    0
    1тайм 0-4 по традиции
    Ссылка
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