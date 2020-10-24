Фати – самый молодой автор гола в истории Эль Класико

Сегодня «Барселона» в седьмом туре Ла Лиги в Эль Класико принимает «Реал». После первого тайма счет 1:1.
Счет в матче на восьмой минуте открыл юный форвард «Барселоны» Ансу Фати, которому через неделю исполнится 18 лет. Он стал самым молодым автором гола в истории противостояний «Реала» и «Барселоны».
Предыдущий рекорд принадлежал легендарному форварду «Реала» Раулю, который в 1995 году забил в ворота «Барселоны» в возрасте 18 лет и 95 дней.
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Источник — Gracenote Live
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