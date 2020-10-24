Фати – самый молодой автор гола в истории Эль Класико

Юный талант «Барселоны» установил рекорд

  • 24.10.2020 18:01
  • 510 просмотров
  • 0 комментариев
Фати – самый молодой автор гола в истории Эль Класико
© twitter.com/FCBarcelona

Сегодня «Барселона» в седьмом туре Ла Лиги в Эль Класико принимает «Реал». После первого тайма счет 1:1.

Счет в матче на восьмой минуте открыл юный форвард «Барселоны» Ансу Фати, которому через неделю исполнится 18 лет. Он стал самым молодым автором гола в истории противостояний «Реала» и «Барселоны».

Предыдущий рекорд принадлежал легендарному форварду «Реала» Раулю, который в 1995 году забил в ворота «Барселоны» в возрасте 18 лет и 95 дней.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Gracenote Live

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности