Марта Костюк – Магдалена Фрех. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 24 октября, Марта Костюк (№113 WTA) сыграет в 1/2 финала на турнире ITF в Мэйконе, США.
18-летняя украинская теннисистка сразится против Магдалены Фрех из Польши (№165 WTA).
Начало матча в 18:05.
Ранее девушки между собой не играли.
В финале победительница матча сыграет против Кэтрин Беллис (№173 WTA) или Варвара Лепченко (№186 WTA).
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Источник — Sport.ua
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Він не має прямої прив’язки до російського сегменту.
За замовчуванням контент мені видає англійською.
Мову можна перемкнути на українську за бажанням.
«Що я роблю?! Просто накидую їй м’ячик в центр! Я нічого не роблю!»
Марта
«Боже дрогі» (Боже милий)
Полька
Зустрілися дівчатка ))
«Мама, ну скільки можна, мама!»
«Закрий рот, бл***» - це не зрозуміло, до кого, до себе?
Рівень турніру супер, ще й мячі навіть у півфіналі подавати треба.
Рівень турніру супер, ще й мячі навіть у півфіналі подавати треба.
Рівень турніру супер, ще й мячі навіть у півфіналі подавати треба.
Рівень турніру супер, ще й мячі навіть у півфіналі подавати треба.
«Що я роблю?! Просто накидую їй м’ячик в центр! Я нічого не роблю!»
Марта
«Боже дрогі» (Боже милий)
Полька
Зустрілися дівчатка ))
«Мама, ну скільки можна, мама!»
«Закрий рот, бл***» - це не зрозуміло, до кого, до себе?
Він не має прямої прив’язки до російського сегменту.
За замовчуванням контент мені видає англійською.
Мову можна перемкнути на українську за бажанням.
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