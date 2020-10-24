Марта Костюк – Магдалена Фрех. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире ITF в США

  • 24.10.2020 18:15
  • 4112 просмотров
  • 14 комментариев
Марта Костюк – Магдалена Фрех. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

В субботу, 24 октября, Марта Костюк (№113 WTA) сыграет в 1/2 финала на турнире ITF в Мэйконе, США.

18-летняя украинская теннисистка сразится против Магдалены Фрех из Польши (№165 WTA).

Начало матча в 18:05.

Ранее девушки между собой не играли.

В финале победительница матча сыграет против Кэтрин Беллис (№173 WTA) или Варвара Лепченко (№186 WTA).

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    vital
    online
      vital, 24.10.2020 19:29
    0
    Після програного гейму на власній подачі з 40-0, полька цілком може посипатися. Хай би так і було...
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 24.10.2020 19:29
    0
    никовіліст, 24.10.2020 19:10
    Підкажіть будьласка - чи є реєстрація ПаріМатч в українському сегменті? Бо в Гуглі бачу лише в парашні. А туди заходити нижче моєї гідності - може знудити.
    Parimatch.com - міжнародний домен.
    Він не має прямої прив’язки до російського сегменту.
    За замовчуванням контент мені видає англійською.
    Мову можна перемкнути на українську за бажанням.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 24.10.2020 19:23
    +1
    І не набридло Марті на геймболах подвійні робити, а потім гейми програвати після подвійних дуплетів? Добре що Фрех частенько без першої подачі грає.
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 24.10.2020 19:20
    +2
    «Я просто дура ї**нута!!!»
    «Що я роблю?! Просто накидую їй м’ячик в центр! Я нічого не роблю!»
    Марта
    «Боже дрогі» (Боже милий)
    Полька
    Ссылка
    никовіліст
    online
      никовіліст, 24.10.2020 19:10
    +2
    vital, 24.10.2020 18:57
    Спасибі за підказку. Тут набагато краще видно і чути. Щоправда довелося зареєструватися.
    Підкажіть будьласка - чи є реєстрація ПаріМатч в українському сегменті? Бо в Гуглі бачу лише в парашні. А туди заходити нижче моєї гідності - може знудити.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 24.10.2020 18:57
    +3
    Oleksandr Taktaiev, 24.10.2020 18:44
    Я дивлюся на Паріматч (потрібно зареєструватися на сайті спочатку), там картинка якісна і без збоїв.
    Спасибі за підказку. Тут набагато краще видно і чути. Щоправда довелося зареєструватися.
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 24.10.2020 18:51
    +1
    І полячка сама з собою: «Ні могу, ні могу!»
    Зустрілися дівчатка ))
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 24.10.2020 18:48
    +1
    «Три дні одне й те саме, три дні!»
    «Мама, ну скільки можна, мама!»
    «Закрий рот, бл***» - це не зрозуміло, до кого, до себе?
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 24.10.2020 18:47
    +1
    Марта вела 4-2 і мала подвійний геймбол, але пара подвійних і в результаті програний свій гейм. Для чого питається дала суперниці повернутися в сет?
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 24.10.2020 18:46
    +1
    Тут акустика дуже хороша і Марта сьогодні надзвичайно багато монологів веде.
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 24.10.2020 18:44
    +3
    vital, 24.10.2020 18:36
    З такою трансляцією: зникаючі на екрані спортсменки, подвоєнні епізоди, звук не синхронний з зображенням, взагалі то складно навіть оцінити як Марта грає.
    Рівень турніру супер, ще й мячі навіть у півфіналі подавати треба.
    Я дивлюся на Паріматч (потрібно зареєструватися на сайті спочатку), там картинка якісна і без збоїв.
    Ссылка
    sarra2008
      sarra2008, 24.10.2020 18:39
    +1
    Як же ж довго полячка подає...
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 24.10.2020 18:36
    +4
    Oleksandr Taktaiev, 24.10.2020 18:27
    Хотів би я помилятися, але цей матч поки дуже нагадує початком Мартині програшні.
    З такою трансляцією: зникаючі на екрані спортсменки, подвоєнні епізоди, звук не синхронний з зображенням, взагалі то складно навіть оцінити як Марта грає.
    Рівень турніру супер, ще й мячі навіть у півфіналі подавати треба.
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 24.10.2020 18:27
    +1
    Хотів би я помилятися, але цей матч поки дуже нагадує початком Мартині програшні.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 24.10.2020 18:36
    +4
    Oleksandr Taktaiev, 24.10.2020 18:27
    Хотів би я помилятися, але цей матч поки дуже нагадує початком Мартині програшні.
    З такою трансляцією: зникаючі на екрані спортсменки, подвоєнні епізоди, звук не синхронний з зображенням, взагалі то складно навіть оцінити як Марта грає.
    Рівень турніру супер, ще й мячі навіть у півфіналі подавати треба.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 24.10.2020 18:57
    +3
    Oleksandr Taktaiev, 24.10.2020 18:44
    Я дивлюся на Паріматч (потрібно зареєструватися на сайті спочатку), там картинка якісна і без збоїв.
    Спасибі за підказку. Тут набагато краще видно і чути. Щоправда довелося зареєструватися.
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 24.10.2020 18:44
    +3
    vital, 24.10.2020 18:36
    З такою трансляцією: зникаючі на екрані спортсменки, подвоєнні епізоди, звук не синхронний з зображенням, взагалі то складно навіть оцінити як Марта грає.
    Рівень турніру супер, ще й мячі навіть у півфіналі подавати треба.
    Я дивлюся на Паріматч (потрібно зареєструватися на сайті спочатку), там картинка якісна і без збоїв.
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 24.10.2020 19:20
    +2
    «Я просто дура ї**нута!!!»
    «Що я роблю?! Просто накидую їй м’ячик в центр! Я нічого не роблю!»
    Марта
    «Боже дрогі» (Боже милий)
    Полька
    Ссылка
    никовіліст
    online
      никовіліст, 24.10.2020 19:10
    +2
    vital, 24.10.2020 18:57
    Спасибі за підказку. Тут набагато краще видно і чути. Щоправда довелося зареєструватися.
    Підкажіть будьласка - чи є реєстрація ПаріМатч в українському сегменті? Бо в Гуглі бачу лише в парашні. А туди заходити нижче моєї гідності - може знудити.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 24.10.2020 19:23
    +1
    І не набридло Марті на геймболах подвійні робити, а потім гейми програвати після подвійних дуплетів? Добре що Фрех частенько без першої подачі грає.
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 24.10.2020 18:51
    +1
    І полячка сама з собою: «Ні могу, ні могу!»
    Зустрілися дівчатка ))
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 24.10.2020 18:48
    +1
    «Три дні одне й те саме, три дні!»
    «Мама, ну скільки можна, мама!»
    «Закрий рот, бл***» - це не зрозуміло, до кого, до себе?
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 24.10.2020 18:47
    +1
    Марта вела 4-2 і мала подвійний геймбол, але пара подвійних і в результаті програний свій гейм. Для чого питається дала суперниці повернутися в сет?
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 24.10.2020 18:46
    +1
    Тут акустика дуже хороша і Марта сьогодні надзвичайно багато монологів веде.
    Ссылка
    sarra2008
      sarra2008, 24.10.2020 18:39
    +1
    Як же ж довго полячка подає...
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 24.10.2020 18:27
    +1
    Хотів би я помилятися, але цей матч поки дуже нагадує початком Мартині програшні.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 24.10.2020 19:29
    0
    Після програного гейму на власній подачі з 40-0, полька цілком може посипатися. Хай би так і було...
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 24.10.2020 19:29
    0
    никовіліст, 24.10.2020 19:10
    Підкажіть будьласка - чи є реєстрація ПаріМатч в українському сегменті? Бо в Гуглі бачу лише в парашні. А туди заходити нижче моєї гідності - може знудити.
    Parimatch.com - міжнародний домен.
    Він не має прямої прив’язки до російського сегменту.
    За замовчуванням контент мені видає англійською.
    Мову можна перемкнути на українську за бажанням.
    Ссылка
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