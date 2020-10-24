Малиновский остался в запасе на матч чемпионата Италии

Сегодня в 16:00 начнется матч чемпионата Италии между «Аталантой» и «Сампдорией», а украинский хавбек хозяев Руслан Малиновский остался в запасе.
Ранее Руслан из-за травмы пропустил матч Лиги чемпионов, но восстановился к поединку чемпионата.
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Источник — Sport.ua
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