Кендзера, Левандовски и другие. Заявка Польши на матч против Украины

Команды проведут контрольный поединок

  • 24.10.2020 15:47
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Кендзера, Левандовски и другие. Заявка Польши на матч против Украины
© twitter.com/pzpn_pl

Сборная Польши объявила заявку на контрольный матч против Украины, который состоится 11-го ноября в Хожуве, а также на игры Лиги наций с Италией и Нидерландами.

Вратари: Бартоломей Дронговски («Фиорентина», Италия), Лукаш Фабиански («Вест Хэм», Англия), Лукаш Скорупски («Болонья», Италия), Войцех Щенсны («Ювентус», Италия).

Защитники: Ян Беднарек («Саутгемптон», Англия), Бартош Берешинськи («Сампдория», Италия), Павел Бохневич («Гурник»), Камил Глик («Беневенто», Италия), Томаш Кендзера («Динамо» К, Украина) , Аркадиуш Река («Кротоне», Италия), Мацей Рыбус («Локомотив», Россия), Себастьян Валюкевич («Кальяри», Италия), Роберт Гумни («Аугсбург», Германия).

Полузащитники: Яцек Гуральски («Кайрат», Казахстан), Камил Гросицкий («Вест Бромвич», Англия), Камил Юзвяк, Якуб Модер, Якуб Камински (все - «Лех»), Михал Карбовник («Легия»), Дамиан Кьондзер («Динамо» С, Хорватия), Матеуш Клих («Лидс», Англия), Гжегож Криховяк («Локомотив», Россия), Кароль Линетт («Сампдория», Италия), Себастьян Шимански («Динамо» М, Россия), Петр Зьелински («Наполи», Италия).

Нападающие: Роберт Левандовски («Бавария», Германия), Аркадиуш Милик («Наполи», Италия), Кшиштоф Пентек ( «Герта», Германия).

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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