Дарио СРНА: «Многому научился у Прокопенко»

Директор «Шахтера» – о легендарном тренере

  • 24.10.2020 14:10
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  • 1 комментарий
Дарио СРНА: «Многому научился у Прокопенко»
© ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Бывший капитан «Шахтера», а ныне директор клуба по футболу Дарио Срна в интервью Shakhtar TV рассказал, каким ему запомнился экс-наставник «горняков» Виктор Прокопенко, которому сегодня, 24 октября, могло бы исполниться 76 лет.

«Во-первых, это великий человек. Царство ему небесное. Помню, когда «убрали» Бернда Шустера, у которого я много не играл, тренером стал Прокопенко. Он сразу поставил меня в первую команду. Всегда умные советы давал, поддерживал.

Научился многому у него за тот небольшой отрезок времени, который мы вместе провели в «Шахтере», когда он был тренером. Это был большой человек, большой тренер. Очень важный тренер для нашего клуба был. Я ему благодарен и, конечно, он всегда останется в в наших сердцах», - сказал Срна.

Напомним, Прокопенко в качестве футболиста выступал за «Шахтер» с 1971 по 1973 годы, а главным тренером был с 1999 по 2001 год. Кроме того, специалист в 2004-м был исполняющим обязанности наставника клуба. Сердце тренера остановилось в 2007 году.

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Денис Шаховец, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 24.10.2020 15:15
    +1
    Это правда. Большой был человек. Я даже симпатизировал Шахтёру тогда. При нём это ещё была украинская команда.
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 24.10.2020 15:15
    +1
    Это правда. Большой был человек. Я даже симпатизировал Шахтёру тогда. При нём это ещё была украинская команда.
    Ссылка
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